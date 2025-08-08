La Pandemia de Diabetes: Un Llamado a la Acción en San Luis Potosí

La diabetes ha alcanzado grandes proporciones a nivel mundial y es uno de los desafíos de salud pública de más rápido crecimiento en este siglo. La Federación Internacional de Diabetes (IDF) estima que 589 millones de adultos de 20 a 79 años viven con diabetes, y se proyecta que este número aumente a 853 millones para 2050. De estos, más del 90% de los casos corresponden a diabetes tipo 2.

La situación en México refleja esta tendencia alarmante. Para 2024, se estima que casi 14 millones de adultos en el país viven con diabetes, lo que lo posiciona como el octavo país con más personas con esta enfermedad en el mundo. Para 2050, se proyecta que esta cifra aumente a 20 millones.

El aumento sostenido de casos —con más de 100,000 nuevos diagnósticos reportados a nivel nacional en el primer trimestre de 2025— sugiere un cambio en los factores de riesgo, posiblemente vinculados a estilos de vida sedentarios y dietas poco saludables.

Una de las principales preocupaciones es el alto porcentaje de personas que viven con diabetes sin saberlo. A nivel global, 4 de cada 10 adultos con diabetes no están diagnosticados, y esta proporción es aún mayor en países de ingresos bajos y medios. La detección tardía retrasa el inicio del tratamiento y aumenta el riesgo de complicaciones graves y costosas, como enfermedades del corazón, daño a los riñones, problemas de sensibilidad en pies y piernas, y daño ocular.

El tratamiento integral de la diabetes no se limita a medicinas: incluye una dieta saludable, actividad física regular y educación para el autocuidado, que empodera a los pacientes para tomar mejores decisiones sobre su salud y prevenir complicaciones.

Dr. Miguel Ángel Mendoza Romo

Endocrinólogo. Miembro del Colegio de la Profesión Médica del estado de San Luis Potosí, siendo su presidenta la doctora Elvia Torres Mata.

