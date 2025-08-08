logo pulso
Prematuro, descalificar la reforma judicial: Yazmín Esquivel

La ministra habló de las impugnaciones y críticas que diversos sectores sobre el proceso

Por Samuel Moreno

Agosto 08, 2025 03:18 p.m.
A
Yazmín Esquivel / Foto: Archivo

Yazmín Esquivel / Foto: Archivo

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yazmín Esquivel, consideró "precipitado" cuestionar la legitimidad de las recientes elecciones judiciales locales y federales antes de que el nuevo sistema entre en funciones, pese a las impugnaciones y críticas que diversos sectores han formulado sobre el proceso.

En visita a San Luis Potosí, donde sostuvo encuentros con jueces y magistrados locales electos, la ministra recordó que la reforma constitucional al Poder Judicial apenas comenzará a operar en los próximos días.

 "No podemos, a priori, adelantar una situación donde se señale que el sistema de justicia nuevo no funciona, cuando ni siquiera ha entrado. Empezaremos dentro de 20 días", subrayó.

Frente a cuestionamientos sobre aspirantes con presunta protección política y señalamientos de opacidad en los comicios, Esquivel Mossa enfatizó que los procedimientos legales siguen abiertos. Añadió que las impugnaciones deberán resolverse antes del 30 de agosto en los tribunales locales, y que quienes no estén conformes podrán acudir a la justicia federal

"No podría adelantarme para señalar cómo se encuentra el caso que usted menciona... no es de mi competencia, no conozco el expediente", aclaró.

La ministra reconoció que cualquier sistema es perfectible, pero insistió en que la evaluación de la reforma debe hacerse con base en resultados y no en percepciones previas.

