Michoacán invierte 165 millones en tecnología para detectar cáncer

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 02:01 p.m.
MORELIA, Mich. (EL UNIVERSAL).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) puso al servicio de los michoacanos el nuevo acelerador lineal y Pet Scan para detectar y tratar el cáncer.

Para la adquisición de estos aparatos se destinaron 165 millones de pesos; se trata de equipos de vanguardia que son únicos en Michoacán y en cuatro estados del país.

El mandatario Ramírez Bedolla especificó: "La atención será inmediata. Se elimina la lista de espera de pacientes con cáncer; la capacidad diaria de atención pasa de 80 a 200 pacientes, es decir que se aumenta un 150 por ciento. Y es gratuito para pacientes sin seguridad social, mediante el IMSS Bienestar".

Además, explicó que los equipos, operados por técnicos y radiólogos certificados, permitirán que mujeres, hombres, niñas y niños con cáncer tengan una excelente atención y mayor esperanza de vida, que actualmente se encuentra en un 85 por ciento.

"No puede esperar la atención en el tema de oncología y atención al cáncer", afirmó y aseguró que los nuevos equipos son de alta precisión, es decir, que tratan tumores cancerígenos milimétricos sin dañar otros órganos y tejidos sanos, de manera menos agresiva y más efectiva.

También son versátiles, ya que permiten irradiar órganos complejos, incluso en movimiento, como el hígado o los pulmones; y eficientes, al tratar varias zonas del cuerpo en una sola sesión, aseveró Ramírez Bedolla e informó que podrán atender pacientes del IMSS, ISSSTE y del sector privado con servicio subrogado.

