Misión Artemis II de NASA se alista para regreso a Tierra

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- La misión espacial Artemis II está a punto de volver a casa, tras marcar la historia como la tripulación que logró viajar alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

Maniobras finales y preparación para el regreso

De acuerdo con los informes más recientes de la NASA, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen continuarán preparándose para su regreso a la Tierra y durante su último día completo en el espacio repasaron las maniobras de reentrada y amerizaje.

Asimismo, como parte de las actividades del día, la tripulación revisó el último informe meteorológico, el estado de las fuerzas de recuperación y el cronograma de entrada.

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Durante 10 días, la tripulación exploró el espacio profundo, donde lograron apreciar la cara oculta de la Luna, haciendo viral una de las imágenes más impresionantes del satélite.

Objetivos y contribuciones de la misión Artemis II

Otro de los objetivos clave de la Misión Artemis II es contribuir con los hallazgos que facilitarán futuras expediciones a Luna y a Marte.

Mientras Artemis II se acerca a su regreso a la Tierra, los equipos de la NASA en la Tierra están completando los preparativos finales para la reentrada y el amerizaje de Orion alrededor de las 7:07 p. m. (hora del centro de México) de este viernes 10 de abril, frente a la costa de San Diego.

La secuencia de entrada en órbita de la cápsula Orion de la misión Artemis II fue presentada por el director de vuelo, Rick Henfling con la gráfica de la maniobra que efectuará la tripulación para entrar a órbita.

A las 05:37 p.m., una última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave espacial inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprende.

Dos horas después del amerizaje, la tripulación será extraída de la cápsula Orion y trasladada en avión al USS John P. Murtha. Equipos de rescate la recogerán en helicóptero y, una vez a bordo del buque, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión antes de regresar a tierra para abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

La NASA seguirá ofreciendo actualizaciones sobre el vuelo con la cobertura 24/7 desde su canal de YouTube.