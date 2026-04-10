NASA Artemis II registra efectos físicos y mentales en astronautas
Astronautas enfrentan radiación cósmica y microgravedad que alteran ADN, visión y sistema inmunológico.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- La misión espacial de laNASA Artemis II , se ha convertido en un hito en la historia de la humanidad. Esta misión tripulada
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marcó el regreso del humano al espacio profundo tras más de 50 años, y se convirtió en el primer viaje espacial en sobrevolar el lado desconocido de la Luna.
Artemis II ha roto el récord de mayor distancia a la que un vuelo tripulado ha llegado en el espacio, alejándose 406 mil 778 kilómetros de nuestro planeta, recuperando un sinfín de datos que serán útiles para sentar las bases de la exploración espacial.
En este proyecto, la humanidad vuelve a mirar hacia la Luna con una misión tripulada, pero más allá del logro tecnológico y científico, Artemis II representa un experimento extremo sobre el cuerpo humano.
En entrevista para EL UNIVERSAL, Carol Perelman, Química Farmacéutica Bióloga y divulgadora científica mexicana, menciona que "Artemis II es una misión histórica, pero sin duda también es un reto fisiológico".
Un cuerpo diseñado para la Tierra puesto a prueba
El organismo humano está perfectamente adaptado a las condiciones terrestres: gravedad, atmósfera y protección contra la radiación, salir de ese entorno implica un choque inmediato.
"En la Tierra tenemos la atmósfera que nos protege, gracias a la capa de ozono, de los rayos ultravioleta nocivos que vienen del Sol. Estamos en una gravedad y gracias a ella nuestro organismo funciona", explica Perelman.
Sin embargo, fuera de la protección natural del planeta, los astronautas enfrentan un entorno radicalmente distinto, donde incluso, procesos básicos como la circulación, cambian. "Estos cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orion salieron de la magnetósfera, están en lo que se llama el espacio exterior y ahí están recibiendo todo el tiempo radiación cósmica".
Radiación cósmica: el enemigo invisible y sus efectos en el cuerpo humano
A diferencia de la Estación Espacial Internacional, la misión Artemis II se adentró más allá de la magnetósfera terrestre, donde los astronautas abordo de Orion recibieron radiación cósmica constantemente.
"Esta radiación puede ser muy nociva para el cuerpo humano y sin duda puede tener un impacto agudo, o sea, en ese momento, pero también puede tener impacto a largo plazo posiblemente y eso es lo que lo que vamos a ver", afirmó Perelman.
Los efectos inmediatos incluyen náuseas y mareo, pero la preocupación científica va más allá, pues la QFB afirma: "Queremos saber si hay cambios en el ADN, si hay cambios en los tejidos".
Estudios previos incluso sugieren riesgos mayores, pues "la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular (ECV) es cuatro a cinco veces mayor en astronautas que viajaron a la Luna". Esto a comparación de aquellos que no hicieron viajes espaciales (con tasa de mortalidad por ECV de 9%) o los que se quedaron en las órbitas bajas terrestres, como la Estación Espacial Internacional, que tienen un riesgo de morir por ECV de 11%.
Microgravedad: cuando el cuerpo adaptado a la Tierra se desorienta
Carol Perelman también hace énfasis en los efectos que la microgravedad puede tener en el cuerpo de los astronautas, como la manera en la que los fluidos corporales se mueven de lugar, generando cambios visibles e inesperados.
"En esta micro gravedad los fluidos del cuerpo se empiezan a distribuir de una forma diferente. Aquí en la Tierra tenemos, por la fuerza de gravedad, mucho fluido en las piernas, pero en el espacio lo que pasa es que se pone la cara circular y entonces puede haber más presión dentro del cráneo e incluso en las órbitas de los ojos y crear un cambio en la visión".
Del espacio a la medicina: los experimentos clave en Artemis II
La misión de Artemis II no está dedicada solo a explorar el espacio exterior, sino a abrir nuevas fronteras médicas para los astronautas. Abordo de la nave Orion se llevaron a cabo una variedad de experimentos, como:
· ARCHeR
· AVATAR
· Biomarcadores Imunitarios
· Estudios de radiación
· Medidas Estándar de Artemis II
Perelman mencionó: "Ellos llevan a bordo un experimento que se llama AVATAR, donde tomaron muestras de tejido de su médula ósea y la dejaron en la Tierra y llevaron con ellos en el espacio tejido de médula ósea para ver qué cambios sufría durante su viaje espacial...por la radiación cósmica y por la microgravedad, o por la aceleración".
El estudio de Biomarcadores Inmunitarios explorará cómo reacciona el sistema inmunitario a los vuelos espaciales (poniendo atención a la reactivación de virus, como el herpes); mientras que ARCHeR (Artemis Research for Crew Health and Readiness), evaluará el desempeño individual y colectivo de los miembros de la tripulación a lo largo de la misión, incluyendo su facilidad de movimiento dentro del espacio confinado de la nave espacial Orion, según la NASA.
Todos estos estudios revelarán información vital para futuras misiones espaciales, proporcionándole a la agencia y a los investigadores una visión de cómo los viajes al espacio profundo influyen en el cuerpo, la mente y el comportamiento humano. Se busca poder aplicar estos hallazgos en futuros alunizajes, teniendo en la mira a Marte.
La medicina en nuestro planeta también podría verse beneficiada con los descubrimientos de los experimentos de Artemis II, cuyas aplicaciones potenciales incluyen:
· Medicina personalizada
· Diagnóstico rápido de virus
· Tratamientos contra osteoporosis
· Mejor comprensión del sistema cardiovascular
"Justamente los órganos en un chip, lo que están usando ahorita para transportar tejidos de médula, se puede eventualmente usar también en la Tierra para medicina personalizada...Lo que entendamos mejor sobre la inmunosupresión y envejecimiento de las células por la radiación y todo lo que pasa con el sistema inmunológico nos va a ayudar también para entender lo que pasa con nuestro cuerpo aquí en la Tierra", afirmó la científica.
Estrés extremo: físico, mental y social
Este tipo de misiones espaciales no solo ponen a prueba al cuerpo, sino también a la mente. "Imagínate vivir en un espacio confinado con otras tres personas, del tamaño de una van y si cualquier cosa sucede, literalmente no tener a dónde irte", menciona Perelman.
El estrés constante tiene consecuencias fisiológicas, como el aumento de secreción de cortisol en el cuerpo, lo que incluso podría reactivar virus latentes en el organismo o generar inmunodepresión.
Perelman también hizo énfasis en cómo misiones de este tipo están programadas casi al segundo, con itinerarios que les indican a los astronautas a qué hora dormir e incluso a qué hora comer. Para ellas, es necesario llevar a cabo un intenso entrenamiento que no solo cubre la cuestión física, sino también el desarrollo de habilidades mentales y emocionales, que les ayudan a los astronautas a poder lidiar con las situaciones que se presenten.
"La salud mental es un tema importante en viajes de larga duración y en viajes también como estos, donde están haciendo récords de distancia", afirma la científica.
Devolver la mirada hacia la Tierra, el gran aprendizaje de Artemis II
Por último, más allá de la ciencia, la misión deja una reflexión profunda: en medio de la exploración espacial, Artemis II recuerda que el mayor descubrimiento sigue siendo nuestro propio planeta.
"A veces tenemos que irnos a estas condiciones extremas, a estas exploraciones espaciales y voltear la cámara y vernos, porque las fotografías que nos dan de la Tierra son impresionantemente bellas. Hay que darnos cuenta de lo bello que tenemos y de lo fortuitos que somos de vivir aquí", dice Perelman.
La científica retoma palabras de Cristina Koch, la primera mujer en llegar a las cercanías de la Luna y una de las astronautas de esta misión: "podemos hacer exploraciones, podemos llegar a la Luna, pero al final, 'we choose Earth, we choose each other', elegimos a la Tierra y nos elegimos a nosotros, así que creo que ese es el mensaje al final de cuentas".
En estos tiempos de caos y conflictos geopolíticos, Artemis II puede recordarnos que solo tenemos una Tierra y que en ella, la humanidad y todas las especies convivimos bajo condiciones perfectas, en un ambiente ideal para la vida.
Perelman concluye con un mensaje contundente: "nosotros estamos cambiando esas condiciones con el cambio climático, la contaminación, y pues quizás es un momento de reflexión, de decir, no cambiemos nuestras condiciones de vida, porque son las ideales. Cuidemos a nuestro planeta".
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