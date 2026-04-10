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Evita hackeos en WhatsApp con este ajuste clave

Especialistas alertan por fraudes digitales; recomiendan desactivar descargas automáticas

Por El Universal

Abril 10, 2026 08:15 a.m.
A
Evita hackeos en WhatsApp con este ajuste clave

Es un hecho que los fraudes digitales son cada vez más sofisticados, por lo que proteger la información personal en aplicaciones de mensajería se ha vuelto esencial.

En particular, WhatsApp, la cual es una de las apps más utilizadas en México. Esta incluye funciones que, aunque prácticas, pueden representar un riesgo si no se configuran correctamente.

En Tech Bit te contamos cuál es la configuración que debes desactivar para evitar hackeos.

Esta es la opción que debes desactivar

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Una de las principales recomendaciones de especialistas en ciberseguridad es desactivar la descarga automática de archivos. Esta función permite que fotos, videos y documentos se guarden directamente en tu celular sin que lo autorices manualmente.

El problema es que ciberdelincuentes pueden aprovechar esta vía para enviar archivos con malware oculto. A simple vista pueden parecer inofensivos, pero una vez descargados podrían comprometer tu dispositivo o robar información personal.

Para reducir riesgos, puedes modificar esta configuración en pocos pasos dentro de WhatsApp:

· Ve a "Configuración".

· Entra en "Almacenamiento y datos".

· Busca la opción "Descarga automática de medios".

· Desactiva la descarga para fotos, audios, videos y documentos

Con esto, tendrás mayor control sobre lo que realmente se guarda en tu dispositivo.

Por otro lado, hay otras recomendaciones que puedes seguir para darle una capa extra de seguridad a tu celular, tales como:

· Activar la verificación en dos pasos, que añade un PIN adicional al momento de registrar tu número en otro dispositivo.

· Evita compartir códigos de verificación.

· No abras enlaces sospechosos.

· No respondas mensajes de números desconocidos.

· No descargues archivos sin verificar su origen.

Estos errores siguen siendo una de las principales puertas de entrada para ataques.

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