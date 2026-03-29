NASA presenta a "Rise", su nueva mascota lunar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) presentó a su nueva mascota lunar: Rise, la cual acompañará a los cuatro tripulantes que irán a bordo de la nave espacial Orion en la misión Artemis II.

De acuerdo con Reid Wiseman, comandante de Artemis II, el diseño de esta mascota lunar estuvo a cargo de Lucas Ye de Mountain View en California, quien resultó uno de los 25 finalistas de un concurso impulsado por la agencia espacial.

Este pequeño peluche irá a bordo de la nave espacial Orion y servirá como indicador de gravedad cero para los astronautas durante su viaje alrededor de la Luna; este peluche ayuda a la tripulación a comprobar visualmente su llegada al espacio.

"En una nave espacial llena de equipos y herramientas complejas... el indicador es una forma amigable y útil de resaltar el elemento humano que es tan crítico para nuestra exploración del universo", explicó Wiseman.

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Su diseño se inspiró en el icónico momento que retrata el amanecer terrestre de la misión Apolo 8, documentado en 1968 en una fotografía en Nochebuena por el astronauta William Anders, conocido también como "Earthrise".

Su diseño fue seleccionado entre más de 2 mil 600 propuestas de más de 50 países diferentes, incluyendo estudiantes de primaria a secundaria, que participaron en un concurso internacional de mascotas lunares.

Los diseños abarcaban desde versiones lunares de criaturas terrestres hasta visiones creativas sobre la exploración y el descubrimiento. El ejemplar final sería confeccionado por el Laboratorio de Mantas Térmicas de la NASA.

El nombre "Rise" significa "ascenso", proviene del término en inglés "Earthrise" que quiere decir "Salida de la Tierra", refiriéndose a la popular foto. Esta imagen muestra al planeta Tierra asomándose sobre el horizonte lunar desde la órbita.

El peluche es una pequeña Luna sonriente con un gorro de capitán, el cual recrea la vista del cosmos y la Tierra, con dos cohetes espaciales y diversas estrellas. La mascota de la misión Artemis I en noviembre de 2022 fue una figura de Snoopy.

La nave espacial Orion con el apoyo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) despegará de la plataforma del Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida, el próximo miércoles 1 de abril.

Con una duración de 10 días, esta misión busca retomar los descubrimientos científicos y las exploraciones espaciales con vuelos tripulados. Por ello, Artemis II pondrá a prueba las capacidades de la NASA en el espacio profundo.