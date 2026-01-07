NuraLogix presenta Magic Mirror para predecir riesgos de enfermedades graves

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- En la mañana, al despertar una persona puede verse al espejo 30 segundos para comenzar a aclarar su mente, pero en ese tiempo también puede usar el Magic Mirror para analizar su flujo sanguíneo facial y calcular con precisión una amplia variedad de signos vitales y hacer evaluaciones de riesgo de enfermedades.

Este dispositivo presentado en Las Vegas, durante el CES 2026, por la empresa NuraLogix Anura MagicMirror, tiene una tecnología llamada Transdermal Optical Imaging (Imágenes Ópticas Transdérmicas) que realiza evaluaciones sin contacto físico y detecta el flujo sanguíneo vascular bajo la piel.

Los datos obtenidos por el espejo se transfieren a la nube para ser procesados por un motor de inteligencia artificial patentado de la compañía, Deepaffex, el cual interpreta la información visual para generar docenas de parámetros de salud.

Al igual que el oxímetro de pulso que se encuentra en reloj inteligente en el cual la luz encuentra el pulso del usuario, aquí la luz del espejo se utiliza para medir el flujo sanguíneo en el rostro en tiempo real y el Magic Mirror compara la información en un centro de datos comparándolo con el de aproximadamente 65 mil personas.

Basado en la información recibida, el Magic Mirror puede predecir los riesgos a largo plazo (10 años). Esto incluye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Entre los signos vitales y fisiológicos que mide el espejo se encuentran los esenciales de la salud inmediata que incluyen la frecuencia del pulso, respiratoria, presión arterial y la temperatura corporal. A nivel fisiológico más profundo, evalúa la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la carga de trabajo cardíaca, la capacidad vascular y detecta latidos irregulares.

En cuanto a los riesgos metabólicos y biomarcadores estima riesgos asociados con condiciones metabólicas serias como el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol alto, hipertrigliceridemia y enfermedad del hígado graso. Además, proporciona evaluaciones de riesgo sobre biomarcadores sanguíneos específicos, como el riesgo de glucosa en sangre elevada y de hemoglobina A1C (HbA1C) elevada.

El dispositivo realiza también evaluaciones físicas y mentales con el índice de masa corporal (IMC), la edad de la piel facial, la relación cintura-altura y el índice de forma corporal. Mientras que en el aspecto mental proporciona un índice de estrés.

Para garantizar la precisión en diversos entornos, el espejo cuenta con iluminación LED incorporada y calibración de exposición de cámara manos libres. Está diseñado con una pantalla de 21.5 pulgadas y el dispositivo es accesible para personas con movilidad limitada.

Actualmente, el producto se clasifica para uso de investigación y no constituye un dispositivo médico aprobado o autorizado. NuraLogix, con sede en Toronto, continúa el desarrollo de esta tecnología que promete transformar el monitoreo preventivo de la salud

Se considera su uso ideal en kioscos comunitarios, espejos de fitness, residencias de ancianos y salas de espera de clínicas, donde puede servir como una herramienta preliminar de monitoreo y bienestar.

Si bien este producto ya fue anunciado el año pasado como prototipo, ahora ya está listo para venderse. De acuerdo con CNET, estaría disponible a principios de este año con un precio de alrededor de 900 dólares con una suscripción por un año y posteriormente una mensualidad de 100 dólares, con una opción premium con un cargo extra.