Policía Cibernética alerta por falsos activadores en TikTok

La SSC advierte sobre peligrosos videos en TikTok que pueden robar tus datos personales.

Por El Universal

Enero 07, 2026 03:24 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta a la población por la circulación de videos en TikTok y otras plataformas digitales que promueven supuestos métodos para activar de manera gratuita programas y servicios de pago, los cuales en realidad contienen malware diseñado para el robo de contraseñas y datos personales.

De acuerdo con la dependencia, estos contenidos suelen presentarse como tutoriales que prometen activar sistemas operativos, paquetería de oficina, software de diseño y servicios de suscripción sin costo. No obstante, el código o los comandos que invitan a copiar y ejecutar no cumplen esa función, sino que instalan instrucciones maliciosas que alteran el sistema operativo, desactivan medidas de seguridad y descargan programas para extraer información sensible.

La SSC señaló que, una vez instalados, estos programas pueden infiltrarse en navegadores, gestores de contraseñas y aplicaciones de mensajería, permitiendo a los ciberdelincuentes acceder en segundos a cuentas bancarias, correos electrónicos, redes sociales y otras plataformas digitales, lo que incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.

Ante este escenario, la Policía Cibernética recomendó no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida, evitar el uso de activadores o software pirata, verificar siempre la fuente de los tutoriales, mantener actualizado el sistema operativo y contar con un antivirus activo. También exhortó a no descargar archivos desde enlaces externos o desconocidos, revisar periódicamente la actividad de las cuentas y realizar respaldos frecuentes de la información.

La autoridad capitalina subrayó que la difusión de falsos activadores en redes sociales representa un riesgo significativo para la seguridad digital, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta y a no comprometer la integridad de sus dispositivos ni la protección de sus datos personales.

