Depuración municipal fue en P.C.: Galindo C.

Tras los recientes operativos en establecimientos nocturnos y los ajustes realizados por gobierno del estado en su Dirección de Gobernación, el alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que la administración capitalina ya ejecutó una depuración interna en el área que consideraba de mayor riesgo: Protección Civil Municipal.

Señaló que la decisión fue tomada como una medida necesaria para corregir fallas y reforzar la supervisión en espacios de alta concentración de personas.

El presidente municipal reconoció las acciones emprendidas por el Ejecutivo Estatal en materia de inspección y vigilancia, pero sostuvo que, en el ámbito municipal, el foco principal fue la revisión profunda de Protección Civil, donde aseguró que se hicieron los cambios que la situación ameritaba.

Respecto al funcionamiento de antros, bares y comercios en general de la ciudad, Galindo Ceballos sostuvo que la Dirección de Comercio atraviesa una etapa de apertura y regularización más efectiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que en la ciudad existía un número considerable de establecimientos operando sin trámites básicos, lo que obligó a la administración a generar condiciones accesibles para que se pusieran al día.

Entre estas facilidades, mencionó la reducción de requisitos administrativos, la disminución de dictámenes obligatorios y la baja en cuotas relacionadas con pagos de derechos y aprovechamientos. El objetivo, dijo, es incentivar que los negocios cumplan con la normatividad y se integren adecuadamente al padrón municipal.

Galindo aseguró que el modelo actual de Comercio Municipal está orientado a acompañar a los empresarios y operadores de establecimientos, sin relajar la supervisión necesaria para garantizar seguridad y funcionamiento regulado.