Señala rector que acatará el estatuto

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, dijo estar enfocado en el respeto al Estatuto Orgánico de la institución y sus normativas, por lo que la votación de la terna enviada por el Consejo Técnico Consultivo de Derecho para elegir a la persona directora de esa facultad, estará “centrada en ese respeto”.
Su declaración se dio luego de que poco más de un centenar de docentes de la Facultad entregaron a la rectoría, un escrito que avala la decisión del Consejo Técnico respecto a la terna integrada por dos mujeres y un hombre.
Los firmantes advirtieron que el Consejo Directivo Universitario (CDU), máximo órgano de gobierno de la Autónoma, “no puede sustituir, alterar ni integrar una terna distinta, pues sus facultades se limitan a deliberar y votar sobre la propuesta enviada por el Consejo Técnico Consultivo (de Derecho)”.
Agregaron en su escrito que modificar la terna propuesta “rompería el orden estatutario y vulneraría la legalidad del proceso de elección”, que el Estatuto Orgánico de la UASLP “asigna exclusivamente al Consejo Técnico la evaluación y aprobación de los perfiles idóneos”.
En principio, la votación del CDU sobre la terna para elegir al nuevo o nueva directora de la Facultad de Derecho, se realizaría en sesión extraordinaria el próximo miércoles 17 de diciembre de manera previa a la sesión ordinaria del mismo Consejo Directivo, aunque la fecha no ha sido oficializada por la Rectoría.
