Reino Unido investiga a Google por su papel en la publicidad en línea

LONDRES (AP) — El organismo de control antimonopolio de Gran Bretaña calificó el viernes a Google como un actor "estratégico" en el mercado de la publicidad de búsqueda en línea, allanando el camino para que los reguladores obliguen a la empresa a cambiar sus prácticas comerciales para garantizar más competencia en ese mercado.

La Autoridad de Competencia y Mercados (conocida como la CMA) dijo que su investigación encontró que la gigante tecnológica norteamericana tiene "estatus de mercado estratégico" porque posee un "poder de mercado sustancial y arraigado" en la búsqueda general y la publicidad de búsqueda.

Es la primera vez que el organismo emite esta designación desde que las nuevas reglas digitales del Reino Unido entraron en vigor a principios de año.

La etiqueta no implica ninguna mala conducta. Pero el regulador dijo que significa que tiene el poder de considerar el uso de medidas "proporcionadas y específicas" para asegurarse de que "los servicios de búsqueda general estén abiertos a una competencia efectiva" y que los consumidores y las empresas sean tratados de manera justa.

Los anuncios de búsqueda en línea aparecen junto a los resultados del motor de búsqueda de Google, generalmente etiquetados como "Anuncio" o "Patrocinado", en contraste con los anuncios de display en línea, que aparecen en el sitio web de una empresa. La CMA dice que Google representa más del 90% de las búsquedas en línea del Reino Unido y más de 200.000 empresas del país dependen de los anuncios de búsqueda de Google para llegar a los clientes.

Google dijo que espera enfrentar nuevas reglas y regulaciones sobre cómo funciona su servicio de búsqueda.

La CMA no anunció ninguna solución inmediata, diciendo que planea comenzar las discusiones más adelante este año.

El organismo de control ha esbozado previamente posibles remedios, incluyendo ofrecer a los usuarios "pantallas de elección" para servicios de búsqueda rivales cuando utilizan productos como el navegador Chrome y el sistema operativo móvil Android. Otra propuesta es obligar a Google a hacer que la clasificación y presentación de los resultados de búsqueda sean justas y no discriminatorias, y proporcionar a las empresas una forma efectiva de quejarse si han sido tratadas injustamente.

"Muchas de las ideas para intervenciones que se han planteado en este proceso inhibirían la innovación y el crecimiento en el Reino Unido, potencialmente ralentizando los lanzamientos de productos en un momento de profunda innovación basada en IA", afirmó Oliver Bethell, director senior de competencia de Google, en un blog. "Otras plantean un daño directo a las empresas, con algunas advirtiendo que podrían verse obligadas a subir los precios para los clientes".

Google, junto con Apple, es objeto de una investigación separada en el Reino Unido sobre si sus ecosistemas móviles deberían recibir el estatus de mercado estratégico, con una decisión esperada para el 22 de octubre.