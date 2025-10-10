Muere una mujer en accidente en Carr., a Zacatecas

Una mujer muerta y tres personas más lesionadas, es el saldo de un desigual choque entre un tráiler y un automóvil, ocurrido en el puente de la carretera a Zacatecas y el entronque a Ahualulco, en donde el carro terminó en pérdida total.

El accidente tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde de este jueves, inicialmente el conductor de un automóvil KIA de color gris circulaba sobre la carretera Zacatecas con dirección al norte, al parecer se trataba de un vehículo de plataforma que llevaba pasajeros rumbo a Salinas de Hidalgo.

Al tomar el puente ubicado en el entronque con la carretera Ahualulco, ya en la cima el carro fue chocado en la parte posterior por un tráiler que circulaba por ahí y a causa del impacto dio un giro quedando en sentido contrario sobre el carril izquierdo.

Al sitio arribaron los paramédicos, quienes trasladaron a tres personas para su atención médica a un hospital pero por desgracia una mujer que también iba de pasajera ya había perdido la vida y entonces se dio aviso a las autoridades. Oficiales de la Guardia Nacional acordonan el área del accidente el tráfico fue desviado por la lateral ya que los carriles fueron cerrados por completo en lo que se tomaba conocimiento del hecho.

Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron con el levantamiento del cuerpo de la infortunada mujer, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares una vez que acudan a reclamarlo.

Tanto el tráiler como la automóvil quedaron depositados en una pensión y se ignora si el conductor de la unidad de carga sería presentado ante el Ministerio Público o se retiró del lugar tras el percance.