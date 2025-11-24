Rinitis alérgica de invierno: síntomas y diferencias con resfriados

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Conforme las temperaturas bajan y el invierno llega, es muy común que aumenten los síntomas de alergias respiratorias, congestión, obstrucciones nasales, lagrimeo y claro, rinitis alérgica o el asma.

En muchos casos, este tipo de síntomas se confunden con una gripe, sin embargo, existe una diferencia gigante, te contamos cuál es, e incluido algunos consejos para evitar sentirte así.

¿Qué es la rinitis alérgica de invierno?

De acuerdo con un artículo del Hospital Universitaria General de Catalunya, la rinitis alérgica, muchas veces puede confundirse como un simple resfriado, ya sea por la secreción nasal, picazón en los ojos, estornudos y más síntomas, lo más importante es que, a diferencia del resfriado, este no produce ningún tipo de virus.

La rinitis alérgica surge como respuesta alérgica a los alérgenos en los interiores o al aire libre, por ejemplo, polen, ácaros de polvo, o incluso, salivas que arrojan los gatos, perros u otros animales.

¿Cuáles son los principales síntomas?

Según el sitio especializado en medicina Mayo Clinic, algunos de los síntomas podrían ser:

Goteo y congestión nasal

Ojos llorosos, rojos y con picazón

Estornudos

Tos

Picazón en la nariz, paladar y garganta

Fatiga

Incluso piel hinchada

Algunas recomendaciones

De acuerdo con IPI Asac México, la humedad junto con el frío y otro tipo de situaciones, favorecen el origen de alergias respiratorias, más conocidas como alergias de invierno, sin embargo, hacen una serie de recomendaciones que buscan evitar esos molestos síntomas, los tips son:

* Mantén un clima seco en el interior de tu vivienda.

* Si es posible, reduce con humidificadores los niveles de humedad en tu hogar.

* Ventila diariamente las habitaciones.

* Evita los paseos y actividades donde pueda haber muchas partículas de polen, por ejemplo, cortar el césped, barrer la terraza, entre otros.

* Por último, quedarse en casa los días de mayor viento.