Confirma SSPC detención de agentes de la GCE en Zacatecas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí confirmó que los cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detenidos en Zacatecas se encontraban en funciones y comisionados al municipio de Salinas al momento de su retención.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, informó que, aunque han mantenido comunicación con autoridades zacatecanas desde el día del hallazgo, la información sigue siendo limitada, debido a que el caso permanece bajo control de la Fiscalía General de Justicia de aquel estado.

De acuerdo con los reportes internos, los agentes se desplazaban hacia la franja limítrofe en atención a un auxilio emitido por el C5 potosino, en el marco de los acuerdos de colaboración entre municipios fronterizos. Mientras la unidad de Villa Ramos regresó sin inconvenientes, el grupo asignado a Salinas continuó la movilización y fue en ese trayecto cuando elementos de Zacatecas procedieron a su detención.

Hasta ahora, señaló Juárez Hernández, no existe claridad sobre los motivos de la retención ni la forma en que los policías habrían quedado vinculados al punto donde fueron localizados siete cuerpos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El secretario indicó que la SSPC ya solicitó información oficial a Zacatecas para conocer el estatus jurídico de los agentes y bajo qué términos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

A la par, San Luis Potosí abrió expedientes en Asuntos Internos y realiza entrevistas diarias con los oficiales asignados a esa región para revisar sus actividades recientes. Lo único confirmado hasta el momento, dijo, es que los cuatro elementos salieron de Salinas para atender un reporte registrado un día antes del aseguramiento.

El funcionario recalcó que San Luis Potosí se mantendrá en disposición de colaborar con cualquier requerimiento formal que emitan las autoridades zacatecanas. Consideró que, de acreditarse alguna responsabilidad, sería el primer caso en el año en el que elementos activos de la Guardia Civil Estatal se vean involucrados en un señalamiento de este tipo, situación que calificó como relevante en una zona donde se ha reforzado la presencia institucional.