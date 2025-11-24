logo pulso
México cuenta con modelo estable de abasto gratuito: IMSS-Bienestar

El titular del IMSS-Bienestar confirma un modelo estable de abasto gratuito de medicamentos en el país

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 12:44 p.m.
A
México cuenta con modelo estable de abasto gratuito: IMSS-Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, aseguró que México ya cuenta con un modelo estable de abasto gratuito de medicamentos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 24 de noviembre en Palacio Nacional, Svarch destacó la tercera entrega nacional de Las Rutas de la Salud, con la que se han entregado 70 millones de medicamentos.

"Con esta entrega confirmamos que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos", aseveró.

Indicó que en tres meses se han abastecido a 8 mil 342 centros de salud, 646 hospitales y 32 mil 224 kits entregados.

Este trabajo, dijo, asegura que la atención no se interrumpa en ningún servicio, consultas, urgencias, cirugía y oncología.

Destacó que hoy salen 328 rutas para recorrer sierras, montañas, ríos y caminos rurales para garantizar que cada unidad médica del IMSS-Bienestar reciba su abasto completo: "En total, vamos a abastecer 637 hospitales, 746 kits de medicamentos planificados y más de 16 millones de piezas destinadas a su operación mensual".

"Cada ruta significa que un paciente podrá recibir su tratamiento sin interrupciones y por supuesto, sin importar la geografía", dijo Alejandro Svarch al reiterar que se consolida un sistema nacional de distribución que funciona con regularidad, continuidad y suficiencia.

