Superluna enero 2026: Brillo especial en el cielo nocturno
La primera Luna llena del 2026 se presenta como Superluna en Géminis
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- El 2026 está por iniciar, y con ello, la primera Luna llena del año llegará más brillante que nunca, deleitando las pupilas de los amantes de la astronomía.
A este fenómeno astronómico también se le conoce como Luna del Lobo o la primera Superluna del año.
No obstante, algunas personas se preguntan sobre la fecha exacta en que la Luna brillará en el cielo nocturno; aquí te contamos.
***¿Cuándo ver la primera Superluna del 2026?
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con el sitio Star Walk, especializado en temas astronómicos, la Superluna se podrá observar el próximo 3 de enero de 2026, cuando el satélite natural de la Tierra se encuentre en la constelación de Géminis.
No obstante, el disco lunar se verá lleno durante varios días, desde el 1 de enero.
***¿Por qué se le llama Superluna?
La Superluna aparece un 6% más grande y un 13% más brillante que una Luna Llena promedio. Ocurre cuando la Luna Llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita.
La Luna no cambia realmente de tamaño, simplemente se acerca más a la Tierra.
no te pierdas estas noticias
Superluna enero 2026: Brillo especial en el cielo nocturno
El Universal
La primera Luna llena del 2026 se presenta como Superluna en Géminis
¿Cómo proteger a tus mascotas del ruido por pirotecnia en Año Nuevo?
El Universal
El ruido de los fuegos artificiales puede causar ansiedad y pánico en mascotas
¿Qué aparatos consumen más luz en casa?
El Universal
Refrigeradores, aire acondicionado y consumo fantasma explican gran parte del recibo de luz