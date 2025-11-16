Trucos efectivos para quitar manchas de café de la ropa

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Si eres amante del café probablemente has lidiado con algún derrame que dejó su huella sobre tu ropa, y es que las manchas de café en la vestimenta son uno de los incidentes más comunes en el día a día de millones de personas alrededor del mundo.

Los que adoramos una buena taza de café en la mañana -o a cualquier hora del día- sabemos lo difícil que puede ser eliminar el rastro de esta deliciosa y clásica bebida de tus prendas favoritas.

¿Recientes, secas, viejas, muy viejas, en telas delicadas o en el sofá?, esta guía seguramente tendrá un método eficaz para desaparecer esa molesta mancha de café que arruinó tu día.

De acuerdo con el blog de sugerencias de El Criollo, una empresa cafetera española, estos son 10 consejos para quitar las manchas de café de tu ropa:

1. Actuar rápido. Si la mancha es reciente, usa un material absorbente -como una servilleta o un paño) para retirar el exceso sin frotar, y luego enjuaga bajo agua con un poco de jabón.

2. Vinagre blanco. Es muy efectivo para tejidos resistentes. Se aplica directamente sobre la mancha, se deja reposar 10 minutos y luego se lava. Para telas delicadas (como seda), se recomienda diluir el vinagre en agua antes de aplicarlo.

3. Sal y limón. Ideal para ropa blanca. Se mezcla sal con el jugo de un limón, se aplica sobre la mancha y se frota con un cepillo. Luego se deja reposar y se lava con normalidad.

4. Yema de huevo. Mezcla la yema de un huevo con un poco de agua, aplica sobre la mancha y frota suavemente. Después de que se seque, lava la prenda, y la mancha debería desaparecer junto con el resto.

5. Cerveza. Gracias a su contenido alcohólico, puede servir para disolver la mancha. Vierte la cerveza sobre la mancha, frota con un paño limpio, y repite si la mancha es muy resistente.

6. Bicarbonato de sodio. Humedece la zona manchada, espolvorea bicarbonato, frota y deja reposar entre 1 y 2 horas. Después, lava como normalmente lo harías.

7. Refresco o soda. Similar al truco de la cerveza. Vierte la soda sobre la mancha, frota levemente y deja reposar antes de lavar. Si la mancha es intensa, puede requerir que lo repitas.

8. Agua oxigenada. Buena para ropa blanca, porque puede blanquear: remoja la mancha en agua oxigenada por unos 15 minutos y frota con un cepillo si es necesario. La mancha debería desaparecer.

9. Detergente. Aunque no es el más poderoso para manchas fuertes, puede servir para manchas pequeñas. Coloca un poco de detergente de lavavajillas y frota la mancha antes de lavar la prenda.

10. Productos blanqueadores profesionales. Si ninguno de los métodos anteriores funciona, una opción es recurrir a quitamanchas de marcas especializadas o productos blanqueadores (respetando el tipo de tela).