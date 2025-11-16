Días de marchasOídos sordos

A diferencia de la capital del país, la llamada marcha de la Generación Z que se realizó en la capital se desarrolló con calma.

Hay que señalar, sin embargo, que el foco, quizá por tratarse de un asunto con mayor relación a lo local, estuvo sobre la Marcha de las Batas, que exigió justicia en el crimen del pasante de la Facultad de Estomatología, Jorge Dávila.

Sobre la autodenominada protesta de la Generación Z, habrá que decir que la presencia de organizaciones y figuras políticas fue inocultable, lo que le redujo espontaneidad.

Afortunadamente, las protestas se realizaron con tranquilidad, aunque tampoco pasó desapercibido que, a diferencia de lo que ocurrió en otras entidades, ninguna de las marchas terminaron frente a Palacio de Gobierno, que de algún modo, se ha escapado de ser el blanco de la inconformidad.

El efecto Trump está afectando al envío de remesas desde Estados Unidos por parte de paisanos, lo que implica que sus familias en todo México, y desde luego que en nuestro estado, dejaran de recibir valiosos recursos.

Y según BBVA, los principales afectados serán los potosinos de menos recursos, cuyas economías dependen en buena medida de los dólares que les envían sus familiares desde el vecino país.

La alerta revela que la reducción en los niveles de pobreza que se reportaron este año no pueden ser atribuibles del todo a los apoyos sociales que entregan las autoridades.

La “Ley Mordaza” aprobada la semana que concluyó por el Congreso sigue cosechando repudio. Ahora, a nivel internacional. La organización Article 19 publicó ayer un severo extrañamiento contra la norma que criminaliza en el Código Penal el uso de IA con la justificación de inhibir conductas que generen “alarma social” o afecten a las autoridades.

Además de los señalamientos de anticonstitucionalidad y violación de garantías, resalta en el comunicado que la organización defensora de la libertad de expresión envió a los diputados potosinos que integran la Comisión Primera de Justicia del Congreso, la que dictaminó la iniciativa de Héctor Serrano, un documento con observaciones técnicas sobre lo anómalo de aprobar la iniciativa, que simplemente fue ignorado.

Con ello, queda de manifiesto la cerrazón del Congreso para escuchar otros argumentos que no sean los de quienes dominan el Legislativo.

