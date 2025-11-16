“Estamos hartos de la violencia”

Ciudad de México.- Las banderas negras con la calavera blanca, símbolo de la Generación Z, se mezclaron con los sombreros de la Tierra Caliente michoacana, pero también con las batas blancas de médicos, con el lento caminar de personas de la tercera edad, con familias completas que se dieron cita por miles para protestar contra el actual gobierno federal y la principal demanda fue exigir seguridad.

La marcha convocada por la llamada Generación Z para protestar contra la violencia, la corrupción y la concentración del poder, aglutinó lo mismo a integrantes del Movimiento del Sombrero llegados desde Michoacán, familiares de desaparecidos de Jalisco y Zacatecas, pacientes sin medicamentos, habitantes de Atenco, médicos, personas de la tercera edad, entre otros.

“¡Fuera Morena, narcogobierno, Carlos Manzo vive, renuncia Presidenta, México, México, México!”, fueron algunas de las consignas que se escucharon al pie del Ángel de la Independencia, que desde las 8 de la mañana apenas empezaba a recibir a los contingentes llegados de varios estados del país, cada uno por su parte, sin una organización que los aglutinara.

Ahí, al pie de la escalinata del monumento inaugurado en 1910 y elaborado por el italiano Enrique Alciati, un contingente de más de un centenar de habitantes de Uruapan, Michoacán, todos con los tradicionales sombreros de Tierra Caliente, como el que usaba el alcalde Carlos Manzo, lanzaban consignas en contra del gobierno de Morena.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Todos somos Carlos Manzo”, se leía en una manta que enarbolaban los michoacanos y a quienes acompañó la abuelita del alcalde asesinado el pasado 1 de noviembre y quien por meses exigió el apoyo del gobierno federal para combatir a los cárteles que azotan los caminos de Michoacán.

La abuela de Carlos Manzo, doña Raquel, quien participó en silla de ruedas, cargando en su regazo un retrato del alcalde de Uruapan, acusó al diputado morenista y exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, de ser el autor intelectual del asesinato de su nieto el pasado 1 de noviembre.

Paseo de la Reforma fue testigo del crisol de demandas, de consignas, de protestas, de cánticos de dolor, lo mismo por los hijos desaparecidos, que por la falta de medicamentos, de los familiares de personas asesinadas por los cárteles, del hartazgo de abuelos, de madres de familia, de mujeres jóvenes que sufren acoso, incluso de niñas y niños con cartulinas reclamando al gobierno por la inseguridad.

El río de protestas siempre fue custodiado por policías antimotines, a los que ya no les llaman granaderos, pero que hacen las mismas funciones. Doña Mariana, de 80 años, en silla de ruedas, empujada por su nieta, comentó:

“El país está en su peor momento de violencia, de corrupción y creen que con una pensión de 3 mil pesos uno puede sobrevivir. Ni para las medicinas alcanza. Los jóvenes en el país están desapareciendo. Esto es un narcogobierno”, resaltó.

Muchos de los manifestantes, sobre todo adultos mayores, mujeres, familias, personas llegadas de Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, entre otros, se quedaron a la mitad de la plancha del Zócalo, ante la violencia provocada por los jóvenes embozados y la inmediata respuesta de policías que lanzaron gases, muchos corrieron y optaron por dejar la manifestación.

Una hora después, con cohetes de por medio del lado de los manifestantes embozados y gases del lado de los granaderos, lograron derribar las vallas de Palacio Nacional por primera vez, mientras que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana respondieron con represión y violencia.

Durante tres horas, policías y manifestantes se enfrentaron en la explanada del Zócalo capitalino, con golpes, patadas e insultos, la violencia escaló como en pocas marchas se ha registrado.

La marcha de la Generación Z registró una asistencia de aproximadamente 17 mil personas y dejó un saldo de 120 personas lesionadas, además, 20 personas fueron detenidas, informó el Gobierno de la Ciudad de México.