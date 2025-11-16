Tres mujeres pierden la vida en fuerte accidente

Tres mujeres perdieron la vida mientras que dos hombres resultaron lesionados, durante un aparatoso choque registrado en el bulevar del Río Españita, a la altura del fraccionamiento Españita, en donde los automóviles participantes acabaron totalmente destrozados y uno de ellos se volcó.

El percance tuvo lugar alrededor de las ocho y media de la noche de este sábado, inicialmente un automóvil Beetle de color blanco, se desplazaba por la calle Valladolid del fraccionamiento Españita y en el bulevar Españita el conductor intentó tomar esa arteria.

Fue así como el Beetle fue chocado de manera aparatosa por otro automóvil, un Volkswagen Golf de color blanco que por ahí se desplazaba a alta velocidad con dirección a la avenida Salvador Nava.

Luego del fuerte impacto, el Golf acabó volcado con las llantas hacia arriba mientras que el Beetle quedó a la orilla del bulevar trepado parcialmente sobre la contención.

Por desgracia, tres mujeres, dos de ellas menores de edad, que viajaban en el Beetle, perdieron la vida en el sitio a consecuencia de los fuertes golpes recibidos y cuando arribaron los paramédicos de la Policía Municipal que les prestaron ayuda ya no había nada qué hacer por ellas.

Los conductores de los carros, por su parte, fueron atendidos en el sitio y se les trasladó a un hospital a recibir atención médica ya que también presentaban lesiones de consideración.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del percance y los autos participantes fueron enviados a una pensión completamente destrozados, en tanto que el reporte se turnó ante el Ministerio Público para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

Por su parte, personal de la Vicefiscalía Científica acudieron a realizar el levantamiento de los cuerpos, a los cuales se les envió al Servicio Médico Legal en donde serían entregados a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

Cabe señalar que el cruce de se registró el accidente cuenta con semáforos, ya que al cruzar el bulevar Españita inicia la calle Zafiro de la colonia Valle Dorado, de ahí que se presume que uno de los conductores no habría respetado la luz roja, por lo que sobrevino el fuerte impacto.