Comparece una testigo del asesinato de universitario

El lunes pasado compareció la mujer que acompañaba a Jorge Eduardo Dávila Ramírez, estudiante de la UASLP asesinado durante un presunto robo de automóvil en las inmediaciones de la Zona Universitaria Poniente, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Puntualizó que, al momento de la entrevista ante la Agencia del Ministerio Público a cargo de la causa penal, la testigo se mostró colaborativa cuando se le cuestionó sobre los hechos donde agredieron a Jorge Eduardo.

Sin embargo, la fiscal general se abstuvo de informar qué información les facilitó, a fin de no afectar el desarrollo e integración de la carpeta de investigación iniciada por robo.

En entrevista, García Cázares estableció que la testigo mantenía una relación de amistad con la víctima. Añadió que luego del homicidio ella se trasladó al estado de Guanajuato, donde residen sus familiares.

La fiscal general del estado dijo finalmente que la Policía de Investigación (PDI) trabaja en el esclarecimiento para dar con los más de dos responsables del artero crimen.