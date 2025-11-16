logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Fotogalería

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comparece una testigo del asesinato de universitario

La joven se había ido a Guanajuato, su lugar de origen

Por Rubén Pacheco

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Comparece una testigo del asesinato de universitario

El lunes pasado compareció la mujer que acompañaba a Jorge Eduardo Dávila Ramírez, estudiante de la UASLP asesinado durante un presunto robo de automóvil en las inmediaciones de la Zona Universitaria Poniente, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Puntualizó que, al momento de la entrevista ante la Agencia del Ministerio Público a cargo de la causa penal, la testigo se mostró colaborativa cuando se le cuestionó sobre los hechos donde agredieron a Jorge Eduardo.

Sin embargo, la fiscal general se abstuvo de informar qué información les facilitó, a fin de no afectar el desarrollo e integración de la carpeta de investigación iniciada por robo.

En entrevista, García Cázares estableció que la testigo mantenía una relación de amistad con la víctima. Añadió que luego del homicidio ella se trasladó al estado de Guanajuato, donde residen sus familiares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La fiscal general del estado dijo finalmente que la Policía de Investigación (PDI) trabaja en el esclarecimiento para dar con los más de dos responsables del artero crimen.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protegen a usuarios de cajeros automáticos
Protegen a usuarios de cajeros automáticos

Protegen a usuarios de cajeros automáticos

SLP

Leonel Mora

Usuarios de los dispositivos bancarios piden que la medida sea permanente

Concejal de Pozos, con agenda privada
Concejal de Pozos, con agenda privada

Concejal de Pozos, con agenda privada

SLP

Leonel Mora

Ligan caída de remesas a alza de pobreza en SL
Ligan caída de remesas a alza de pobreza en SL

Ligan caída de remesas a alza de pobreza en SL

SLP

Jaime Hernández

Registra baja de 1.8%; es el cuarto estado en el que envíos de dólares frenan la marginación

Excluyen el voto popular en Villa de Pozos: López T.
Excluyen el voto popular en Villa de Pozos: López T.

Excluyen el voto popular en Villa de Pozos: López T.

SLP

Ana Paula Vázquez

Esto tras la imposición de un perfil del PVEM para gobernar el nuevo municipio de la entidad potosina