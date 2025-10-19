Trucos para dejar tu estufa reluciente y limpia

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- La cocina es una de las áreas más importantes del hogar, sin embargo, sabemos que, por su uso y su naturaleza, también puede ser uno de los espacios que más se ensucian.

Asimismo, cocinar puede resultar entretenido y divertido hasta que llega el momento de poner orden, donde la limpieza de la estufa se vuelve una tarea pesada y estresante.

Tener tu estufa limpia puede marcar una diferencia significativa en el aspecto general que tiene tu cocina, y más allá de la apariencia, es importante hacerlo por higiene, tanto de los alimentos, como de tu casa. Por ello, aquí te compartimos 3 trucos sencillos para dejar tu estufa reluciente.

¿Cómo limpiar tu estufa?

De acuerdo con el blog de cocina, Recetas Nestle, estos son los pasos para limpiar tu estufa correctamente:

Paso 1:

Deja que se enfríe la estufa y cierra el gas. Luego quita las placas y parrillas, para tener una superficie libre y poder realizar la limpieza de mejor manera.

Paso 2:

Comienza limpiando todos los residuos de comida y grasa que sean fáciles de retirar, hazlo con una toalla de papel absorbente; esta es la primera capa.

Paso 3:

Para la segunda capa quita los fogones y usa un limpiador y quitamanchas. No olvides también rociar la tapa de la estufa u otras zonas que suelen salpicarse.

En tu fregadero remoja las placas que quitaste y luego de unos minutos, reparte el limpiador con una esponja.

Paso 4:

Con una esponja de metal comienza a tallar y quitar las manchas. No es necesario que lo hagas con mucha fuerza, dependerá de la profundidad de la suciedad, pero tallando suavemente, las manchas suelen salir.

Paso 5:

Con un trapo húmedo retira el residuo y repite los pasos 3 y 4 hasta que ya no haya manchas ni restos de comida en tu estufa.

Paso 6:

Una vez que esté libre de residuos tu superficie, remoja una esponja en agua con jabón de trastes y úsala para limpiar la estufa entera.

Vuelve a pasar el trapo húmedo -que ya enjuagaste- hasta quitar por completo el jabón.

Paso 7:

Talla las rejillas, placas y fogones que dejaste remojando en el fregadero con una esponja y jabón para platos, posteriormente enjuágalos con agua tibia.

Paso 8:

Seca todo con trapos limpios -que no estén húmedos- o deja que se seque la estufa al aire y se escurran las rejillas y demás artículos.

Una vez que esté todo seco, vuelve a colocarlos, ¡Y LISTO!

NOTA: no olvides usar guantes, para evitar estar en contacto con los jabones y los líquidos que uses.

3 trucos para limpiar tu cocina

Otros trucos infalibles para que tu estufa siempre esté reluciente son:

Cubre tu estufa con líquido desengrasante y déjala remojando 30 minutos antes de comenzar a tallarla.

Utiliza una fibra metálica con jabón quita grasa para tallar la superficie de la estufa. Este tipo de fibra no dejará marcas ni rayas.

Procura limpiar tu estufa cada que la utilices, esto evitará que se cubra de muchos residuos de comida y sean más difíciles de eliminar en otro momento.