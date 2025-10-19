logo pulso
SLP

Poder Judicial reserva cifras de su propuesta presupuestal 2026

Para este año, el Poder Legislativo aprobó un presupuesto de 1,350 millones de pesos al Poder Judicial del Estado

Por Rubén Pacheco

Octubre 19, 2025 03:44 p.m.
A
Poder Judicial reserva cifras de su propuesta presupuestal 2026

Aunque no precisó el monto del paquete presupuestal que entregó a la Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal 2026, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), informó que se consideró una partida para el Tribunal de Disciplina Judicial.

Para este año, el Poder Legislativo aprobó un presupuesto de 1,350 millones de pesos al Poder Judicial del Estado, de acuerdo con lo establecido en el decreto 0037.

Cuestionada sobre cuánto es el porcentaje solicitado y si este es superior al del 2025, la funcionaria judicial se limitó a responder que, en la propuesta se considera el citado tribunal y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En entrevista, Zarazúa Martínez describió que el planteamiento presupuestario fue elaborado por el Órgano de Administración, el Supremo Tribunal y el Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de coordinar las finanzas de la institución.

