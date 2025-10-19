logo pulso
SLP

Gobierno del Estado reporta 800 jubilaciones en cuatro años

La jubilación de trabajadores estatales genera ahorros en contratación y cambios en el personal del gobierno.

Por Rubén Pacheco

Octubre 19, 2025 03:19 p.m.
A
Gobierno del Estado reporta 800 jubilaciones en cuatro años

En cuatro años de la administración estatal actual, alrededor de 800 trabajadores y trabajadoras de las diferentes dependencias se jubilaron, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Refirió que no aplaude que las y los burócratas decidan retirarse de la función pública estatal, sin embargo, al final se traduce en un beneficio de ahorros en los recursos económicos, porque el estado ya no contrata personal de planta.

En su lugar, precisó que se opta por la contratación de empleados por honorarios asimilables, dado que la incorporación de estos no genera aguinaldo, servicio médico y vacaciones, lo cual "es un ahorro considerable", añadió.

"Y así vamos a seguir, no es nada más ahorita. Vamos a seguir; estamos depurando las oficinas donde no se justifica la presencia de tales o cuales trabajadores, los ponemos donde nos hagan falta, y si no, ya no se renuevan los contratos", remarcó.

