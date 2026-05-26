TikTok, Netflix y reels "acortan" atención de jóvenes: Académica

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El

de

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, reels y contenidos digitales ya está modificando la capacidad de atención de jóvenes estudiantes y complicando procesos de lectura, análisis e incluso la manera en que se informan, alertó la académica de la Universidad Iberoamericana (Ibero),La especialista del Departamento de Comunicación de la Ibero advirtió que el impacto no sólo se refleja en aulas, sino también en actividades de, donde cada vez es más frecuente consumir audios acelerados, videos a mayor velocidad y mantenerentre varias pantallas.A través de un comunicado, explicó que distintos estudios ya alertan sobre cómo lay fragmentados está transformando losde las nuevas generaciones.Según la académica, incluso actividades comoo terminar una serie decomienzan a requerirpara mantener el interés, debido a hábitos digitales basados en inmediatez y cambios permanentes de contenido.Portillo Sánchez señaló que el problema no radica únicamente en cuánto contenido consumen los jóvenes, sino en cómo. La exposición constante apuede volver más difícil sostener unacomo leer, escribir o construir argumentos complejos.A ello se suma el papel de los, que identifican preferencias individuales y muestran contenidos similares de manera reiterada. Este fenómeno, conocido como "", puede limitar la exposición ay reforzar determinadas visiones del mundo.La académica advirtió que esto adquiere mayor relevancia porque muchos estudiantes ya obtienen noticias, referencias culturales y recomendaciones directamente desdee influenciadores, sin contar siempre con herramientas para distinguir entrey contenidos poco verificados.Indicó que las consecuencias pueden impactar temas delicados como, asuntos públicos ePese a ello, consideró que elno debe abordarse desde elni mediante. Como ejemplo, mencionó las recientes discusiones sobre restringir celulares, tablets y pantallas en escuelas.Aunque reconoció preocupaciones legítimas sobre, sostuvo que laspor sí solas no cambian hábitos ni generanFrente a este panorama, propuso fortalecer lay digital para que estudiantes,y familias comprendan cómo funcionan las plataformas, identifiquen fuentes confiables y desarrollende consumo tecnológico.Finalmente, subrayó que la tecnología y herramientas como laseguirán expandiéndose, por lo que el verdadero desafío será formar jóvenes capaces de mantener, lectura y análisis en uncada vez más acelerado.