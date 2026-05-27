Destaca Ciudad Valles por alza en número de divorcios

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En lo que va del 2026, se registra un aumento del 50 por ciento de divorcios en el estado de San Luis Potosí, en comparación con el mismo período del 2025, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Advirtió que luego de confirmar las separaciones no concluye el conflicto familiar, pues después sobrevienen los procedimientos de guarda y custodia, convivencia de los hijos y manutenciones.

Zarazúa Martínez exteriorizó que, si bien las rupturas administrativas se distribuyen en las cuatro regiones de la entidad potosina, en el municipio de Ciudad Valles se reporta incremento considerable de disoluciones.

"Traemos como un 50 por ciento de aumento en divorcios, pero el detalle, es que además de aumentar los divorcios, dentro del divorcio está aumentándose el tema de: ´ya nos divorciamos y ahora cómo vamos a proceder con la guarda y custodia´", concluyó.

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