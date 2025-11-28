Concierto de la Orquesta Sinfónica de SLP

El concierto “Clásico Espectacular” de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se presentará el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro de Paz. La función reunirá un programa integrado por algunas de las obras más reconocidas del repertorio sinfónico y operístico, bajo la dirección del maestro Enrique Barrios González y con la participación de las sopranos potosinas Emma Calo y Malena Cruz.

El programa retoma el concierto ofrecido recientemente en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, donde la orquesta obtuvo una recepción favorable. Para esta presentación en San Luis Potosí, la agrupación interpretará la Obertura Festiva de Shostakovich, el Vals de Musetta de La Bohème, la Obertura Ruslán y Liudmila de Glinka y la Habanera de Carmen, piezas que marcan la primera parte del recorrido musical.

Otro bloque reunirá obras como la Bacanal de Sansón y Dalila de Saint-Saëns, la Barcarola de Los cuentos de Hoffmann y el Dueto de las Flores de Lakmé, interpretado por Calo y Cruz. Ambas solistas sostuvieron este mismo repertorio en su participación pasada, donde, según comentó Emma Calo, el público respondió con ovaciones y una escucha atenta a cada intervención vocal.

Además, la agrupación incorporará obras de autores contemporáneos y latinoamericanos, entre ellas Metro Chabacano de Javier Álvarez, el Danzón núm. 8 de Arturo Márquez y “Pinos de la Vía Appia” de Los pinos de Roma de Respighi. El cierre incluirá encores como la Marcha triunfal de Aida, el bolero “Sabor a mí” y la Marcha Pompa y circunstancia de Elgar.

La presentación busca mantener la misma línea interpretativa que llevó a la orquesta a su actuación en Ciudad de México. En palabras de Emma Calo, se espera que el público potosino disfrute el programa con el mismo entusiasmo que expresó el público capitalino, y que la función permita escuchar a la orquesta en uno de sus programas más celebrados del año. La entrada es libre mediante boleto que se puede adquirir en las instalaciones de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.