Finaliza el Festival Letras en San Luis

El XVIII Festival Internacional Letras en San Luis concluye este viernes 28 de noviembre con un programa que reúne actividades públicas y la presencia de autoras y autores que participaron a lo largo de la semana. La jornada final mantiene el carácter cultural del encuentro y concentra sus actos en espacios emblemáticos del Centro Histórico.

Desde la mañana, el festival incorpora una acción comunitaria en el Parque Juan H. Sánchez con la siembra de árboles en el Jardín de la Cultura. Esta actividad forma parte de las intervenciones urbanas que acompañan la programación literaria y da paso a las actividades vespertinas.

Más tarde, la Plaza de Armas recibe la presentación musical De sones, décimas y rimas, un programa que integra ritmos afrocaribeños con textos de figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, Ramón López Velarde, Xavier Villaurrutia y Nicolás Guillén. La propuesta acerca la poesía al público mediante una lectura musicalizada que articula distintas tradiciones literarias.

Al caer la tarde, el Patio Central de Palacio Municipal se convierte en sede de la clausura de las lecturas magistrales. En este espacio se reúne parte del elenco internacional del festival, integrado por Amalia Bautista y Laura García (España), Diamela Eltit (Chile), Valerio Magrelli (Italia), Ana Blandiana (Rumania) y Gioconda Belli (Nicaragua).

Ademas autoras y autores mexicanos ocupan un lugar en el cierre con la participación de Alberto Ruy Sánchez, Ana Clavel, Celeste Alba Iris, Guillermo Fadanelli, Hermann Bellinghausen, Jorge Valdés Díaz-Vélez, Francisco Márquez, Lilia Ávalos, Liliana Blum, Luis Tovar, Mónica Nepote, Nuria Kaiser y Rosa Beltrán. Su presencia completa el programa de clausura y concluye la edición 2025 del festival.