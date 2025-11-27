logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum, en desacuerdo con SCJN por reapertura de juicios

Llamó a magistrados a que "le entren" a otros temas pendientes

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 01:45 p.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo, luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatieron la posibilidad de reabrir asuntos, aunque exista sentencia firme bajo el concepto de "cosa juzgada".

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó: "lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado". Llamó a que "le entren" a otros temas pendientes.

"Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso; lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Hay muchos temas que tiene pendientes la Corte.

"Obviamente, ellos son autónomos y pueden decidir con autonomía. Nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte", declaró la Mandataria federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Daños al mural de Cauduro en la SCJN tras marcha

La Corte notificó al INBAL e INAH y espera dictamen.

"Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado. Y, pues, que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte", añadió Sheinbaum.

Agregó que "la Corte no legisla": "Ellos no pueden legislar. Fue justamente uno de los grandes temas de debate con la Corte anterior, que ellos usaron la Corte para legislar. Entonces la Corte no legista, obviamente. [...] Ellos no pueden decidir una acción por encima de la ley".

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum, en desacuerdo con SCJN por reapertura de juicios
Sheinbaum, en desacuerdo con SCJN por reapertura de juicios

Sheinbaum, en desacuerdo con SCJN por reapertura de juicios

SLP

El Universal

Llamó a magistrados a que "le entren" a otros temas pendientes

Piden ayuda para Presicat y otros felinos que vivían en Los Pinos
Piden ayuda para Presicat y otros felinos que vivían en Los Pinos

Piden ayuda para Presicat y otros felinos que vivían en Los Pinos

SLP

El Universal

Petición de investigación y destitución en Los Pinos por maltrato a gatos. Comunidad exige respuestas.

Senado analizaría este jueves renuncia de Gertz Manero
Senado analizaría este jueves renuncia de Gertz Manero

Senado analizaría este jueves renuncia de Gertz Manero

SLP

El Universal

¿Qué hay detrás de la campaña Somos México?
¿Qué hay detrás de la campaña Somos México?

¿Qué hay detrás de la campaña "Somos México"?

SLP

El Universal

La Federación Mexicana de Fútbol lanza la campaña 'Somos México' en preparación para el Mundial 2026, destacando la identidad nacional y la localía.