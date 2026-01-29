Artes escénicas en Bellas Artes
El Instituto Potosino de Bellas Artes cuenta con una oferta de talleres orientados a la formación en artes escénicas para distintos rangos de edad, con opciones que van desde la iniciación teatral infantil hasta procesos de exploración y montaje para jóvenes y personas adultas.
Los cursos se desarrollan en el periodo enero–junio de 2026, bajo enfoques prácticos que privilegian el trabajo corporal, la actuación y el acercamiento directo al lenguaje escénico.
Para niñas y niños de 4 a 12 años se imparte el Club de Teatro, dividido en tres grupos sabatinos. El grupo de 4 a 5 años, a cargo de Luisa Olivares, introduce al teatro a partir del juego, la lectura y la música. El grupo de 6 a 8 años, impartido por Jacobo Núñez, se enfoca en el desarrollo de la confianza escénica y la relación con el público. En el grupo de 9 a 12 años, con Alan España, se trabajan nociones de representación teatral, narración de historias y trabajo en equipo.
La oferta para adolescentes incluye el taller Descubriendo el teatro, dirigido a jóvenes de 13 a 17 años y coordinado por José Gaytán. Este espacio combina actuación, ejercicios de voz y expresión corporal, así como nociones teóricas del quehacer escénico, con un proceso que culmina en una puesta en escena. Las sesiones se realizan los lunes, miércoles y viernes por la tarde.
En el área de formación especializada se encuentra el taller de Teatro Musical, dirigido a personas de 15 años en adelante, impartido por Fernando Barragán, Carmen Valles y Raúl Gómez. El programa integra canto, danza y actuación, con trabajo técnico y escénico en cada disciplina, además de un ensamble final. Para mayores de 18 años, el taller Explorando el teatro, a cargo de Jacobo Núñez e Irma Hermoso, propone un acercamiento experimental al fenómeno teatral desde el cuerpo, con un proceso que concluye en el montaje de una obra realizada por el propio alumnado.
