Barrios González, nuevo director de la OSSLP

Fue elegido, tras un proceso de selección que incluyó varias rondas de votación

Por Estrella Govea

Septiembre 29, 2025 01:02 p.m.
A
Enrique Barrios González / Foto: Cortesía

Enrique Barrios González / Foto: Cortesía

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) anunció a Enrique Barrios González como su nuevo director, tras un proceso de selección que incluyó varias rondas de votación.

Barrios ha desarrollado una carrera de más de 37 años al frente de orquestas y compañías de ópera en 25 países. Ha trabajado con más de 200 agrupaciones, entre ellas la Sinfónica de Berlín, la Filarmónica Checa, la BBC Philharmonic y la Ópera Estatal de Hungría.

En México, ha dirigido a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la Sinfónica de Aguascalientes, además de colaborar con la OFUNAM.

Su experiencia incluye la formación de jóvenes músicos, la dirección de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez y la docencia en el Conservatorio Nacional de Música. Reconocido con galardones como la Medalla Yucatán y la Presea Bernal Jiménez, Barrios asume ahora la dirección de la OSSLP con una carrera consolidada en el ámbito nacional e internacional.

La designación marca un cambio en la dirección artística de la agrupación, que ahora estará bajo la batuta de un músico con amplia trayectoria internacional.

SLP

Estrella Govea

