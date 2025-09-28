logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Concierto Romantic Piano Relaxing

Por Estrella Govea

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Concierto Romantic Piano Relaxing

El concierto Romantic Piano Relaxing, a cargo del pianista potosino Danny será en el Museo Francisco Cossío este domingo 28 de septiembre a las 12:00 horas.

El programa contempla obras de compositores internacionales, entre ellas Romantic Piano de Michael C., How to Train Your Dragon de Cressida Cowell y It’s Your Day de Yiruma, además de otras piezas seleccionadas para dar variedad a la presentación.

Danny inició su formación artística en el año 2000 con la maestra Carmelita Domínguez en la escuela de música Difusión Cultural. Desde entonces ha consolidado una trayectoria en la que ha llevado su música a distintos espacios de San Luis Potosí y otros estados del país.

En su carrera destacan presentaciones en recintos como el Teatro del IMSS, el Auditorio Rafael Nieto y el propio Museo Francisco Cossío, así como escenarios fuera del estado como el Hotel Fiesta Americana y Café de los Artistas en Puerto Vallarta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Actualmente, el pianista continúa su preparación en el Centro de las Artes bajo la guía de la maestra María Tsyganova. Su repertorio abarca boleros, temas de rock, canciones de películas y piezas de Disney, lo que le ha permitido conectar con distintos públicos a lo largo de su trayectoria.El acceso será con una cuota de recuperación de 100 pesos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concierto Romantic Piano Relaxing
Concierto Romantic Piano Relaxing

Concierto Romantic Piano Relaxing

SLP

Estrella Govea

“Ver para otros”, de Ulises Castellanos
“Ver para otros”, de Ulises Castellanos

“Ver para otros”, de Ulises Castellanos

SLP

Estrella Govea

FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ
FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ

FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ

SLP

Estrella Govea

El evento contará con la presencia de Wim Vanderkeybus, de Bélgica, y el talentoso coreógrafo mexicano Raúl Tamez

Orquesta Sinfónica concluye su temporada de selección
Orquesta Sinfónica concluye su temporada de selección

Orquesta Sinfónica concluye su temporada de selección

SLP

Estrella Govea