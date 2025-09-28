El concierto Romantic Piano Relaxing, a cargo del pianista potosino Danny será en el Museo Francisco Cossío este domingo 28 de septiembre a las 12:00 horas.

El programa contempla obras de compositores internacionales, entre ellas Romantic Piano de Michael C., How to Train Your Dragon de Cressida Cowell y It’s Your Day de Yiruma, además de otras piezas seleccionadas para dar variedad a la presentación.

Danny inició su formación artística en el año 2000 con la maestra Carmelita Domínguez en la escuela de música Difusión Cultural. Desde entonces ha consolidado una trayectoria en la que ha llevado su música a distintos espacios de San Luis Potosí y otros estados del país.

En su carrera destacan presentaciones en recintos como el Teatro del IMSS, el Auditorio Rafael Nieto y el propio Museo Francisco Cossío, así como escenarios fuera del estado como el Hotel Fiesta Americana y Café de los Artistas en Puerto Vallarta.

Actualmente, el pianista continúa su preparación en el Centro de las Artes bajo la guía de la maestra María Tsyganova. Su repertorio abarca boleros, temas de rock, canciones de películas y piezas de Disney, lo que le ha permitido conectar con distintos públicos a lo largo de su trayectoria.El acceso será con una cuota de recuperación de 100 pesos.