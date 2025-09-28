“Ver para otros”, de Ulises Castellanos
En la galería Germán Gedovius del Teatro de la Paz se presenta la exposición fotográfica “Ver para otros# del fotógrafo Ulises Castellanos. La muestra puede visitarse de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas.
La exposición está integrada por 23 piezas fotográficas que recorren distintos momentos y escenas, resultado del trabajo constante del autor en torno a la memoria y la vida social. La actividad se realiza con el apoyo del Programa de Descentralización de las Actividades Culturales y Fortalecimiento de las Artes en el Estado (DACFAE) 2025.
Ulises Castellanos, nacido en 1968, se ha consolidado como un fotógrafo multidisciplinario interesado en el poder de la imagen para registrar y preservar la historia. Su trabajo se orienta hacia la construcción de narrativas visuales que dan cuenta de experiencias colectivas y personales vinculadas a la identidad y a la memoria.
El curador Edgardo Bermejo señala que la obra de Castellanos funciona como un almanaque visual en el que se ordenan fragmentos de la historia reciente del país y del mundo. Las imágenes, tanto en color como en blanco y negro, ofrecen registros directos que permiten observar la fuerza testimonial de la fotografía.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Esta propuesta acerca al público potosino a un ejercicio de documentación y análisis visual. La exposición se mantiene abierta durante el mes en curso y da acceso a expresiones contemporáneas de la fotografía en el estado.
no te pierdas estas noticias
FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA LILA LÓPEZ
Estrella Govea
El evento contará con la presencia de Wim Vanderkeybus, de Bélgica, y el talentoso coreógrafo mexicano Raúl Tamez