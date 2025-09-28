“Ver para otros”, de Ulises Castellanos

En la galería Germán Gedovius del Teatro de la Paz se presenta la exposición fotográfica “Ver para otros# del fotógrafo Ulises Castellanos. La muestra puede visitarse de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

La exposición está integrada por 23 piezas fotográficas que recorren distintos momentos y escenas, resultado del trabajo constante del autor en torno a la memoria y la vida social. La actividad se realiza con el apoyo del Programa de Descentralización de las Actividades Culturales y Fortalecimiento de las Artes en el Estado (DACFAE) 2025.

Ulises Castellanos, nacido en 1968, se ha consolidado como un fotógrafo multidisciplinario interesado en el poder de la imagen para registrar y preservar la historia. Su trabajo se orienta hacia la construcción de narrativas visuales que dan cuenta de experiencias colectivas y personales vinculadas a la identidad y a la memoria.

El curador Edgardo Bermejo señala que la obra de Castellanos funciona como un almanaque visual en el que se ordenan fragmentos de la historia reciente del país y del mundo. Las imágenes, tanto en color como en blanco y negro, ofrecen registros directos que permiten observar la fuerza testimonial de la fotografía.

Esta propuesta acerca al público potosino a un ejercicio de documentación y análisis visual. La exposición se mantiene abierta durante el mes en curso y da acceso a expresiones contemporáneas de la fotografía en el estado.