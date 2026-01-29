CÉSAR VILLEGAS LLEVA INFIERNO XXI A NUEVAS SEDES

La exposición pictórica Infierno XXI, del artista César Villegas, forma parte del eje central de su producción actual y sintetiza más de 22 años de trayectoria profesional. Se trata de un cuerpo de obra en itinerancia que propone una lectura contemporánea sobre la degradación humana, el juicio moral y la crítica social, a partir de un diálogo directo con la tradición de la alta pintura.

El proyecto se sostiene en una ejecución técnica vinculada a la pintura barroca, mediante el uso de recursos como el risparmio, el impasto y el temple de huevo. Desde este rigor formal, la obra construye una narrativa visual que transita entre lo sublime y lo fantástico, con referencias a la atmósfera de William Turner, la cosmogonía simbólica de William Blake y el imaginario de El Bosco. A estos elementos se suman influencias de Leonora Carrington y Remedios Varo, así como la crudeza crítica de Francisco de Goya.

En el plano compositivo, Infierno XXI incorpora geometrías paradójicas y fragmentaciones formales inspiradas en M.C. Escher y el cubismo, visibles en piezas como La ejecución de Savonarola. Este cruce de referentes consolida una propuesta que combina disciplina técnica, densidad simbólica y una lectura crítica del presente.

La serie ha sido presentada en más de 20 exposiciones dentro del circuito cultural nacional. Uno de sus hitos fue la exposición individual realizada en el Teatro de la Paz, en San Luis Potosí, donde el proyecto se consolidó en uno de los recintos culturales más emblemáticos del país. La obra también ha circulado por sedes en Guanajuato y Cuernavaca, Morelos, y tiene como antecedente la exposición Las Crónicas del Mapache (2012), punto de partida de su narrativa visual.

Como parte de su proyección, Infierno XXI continuará su recorrido fuera del estado. La serie completa se presentará en febrero de 2026 en la Universidad Latina de México, campus Celaya, y posteriormente en abril en la Fundación Karol Roland, en Querétaro. De manera paralela, César Villegas desarrolla el proyecto El Palacio Negro, una nueva línea de trabajo centrada en las estructuras del confinamiento moral, actualmente en proceso de producción.