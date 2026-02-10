La charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico a H. P. Lovecraft, se llevará a cabo el martes 10 de febrero a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, impartida por Sergio Ibarra y Joserra Ortíz.

La conversación plantea un recorrido por las formas en que las mitologías del mundo clásico han influido en la literatura posterior, en particular en la obra de H. P. Lovecraft. Desde esta perspectiva, la sesión propone una lectura que vincula relatos míticos antiguos con narrativas modernas de ficción y horror.

La obra de Lovecraft ha sido estudiada por su construcción de universos narrativos que retoman estructuras propias del mito, como genealogías, entidades superiores y textos ficticios, elementos que dialogan con tradiciones literarias previas. La charla se enfoca en este cruce cultural, sin limitarse al género del terror.

Las mitologías del mundo clásico, principalmente la griega y la romana, funcionan como estructuras explicativas del mundo: relatos sobre el origen del cosmos, los dioses, el destino humano y la relación entre lo divino y lo terrenal. Estos mitos establecen jerarquías, ciclos de caos y orden, y figuras que encarnan fuerzas naturales o conceptos abstractos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En este marco, los dioses no son entidades morales, sino poderes que exceden la comprensión humana, una idea que resulta clave para entender su influencia posterior en la literatura fantástica.

La actividad está dirigida a personas interesadas en la literatura, el estudio del mito y las narrativas de ficción, así como a lectores de Lovecraft que buscan ampliar el marco cultural de su obra, no requiere registro previo y es de entrada libre.