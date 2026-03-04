El ciclo de cine "Mujeres en Foco" se presentará durante marzo en el Teatro IMSS San Luis Potosí, con una selección de seis películas nacionales e internacionales centradas en distintas experiencias femeninas.

La programación inicia el día de hoy a las 13:00 horas con Made in Bangladesh, dirigida por Rubaiyat Hossain, que sigue a una obrera textil en Daca que decide denunciar las condiciones laborales que ponen en riesgo su vida.

El 5 de marzo se proyectará La buena letra, de Celia Rico, ambientada en la posguerra española, donde una mujer enfrenta tensiones familiares marcadas por la escasez y el silencio. El 6 de marzo continúa el ciclo con Las margaritas, de Vera Chytilová, sátira que cuestiona normas sociales y consumo a través de dos jóvenes que optan por el caos como forma de ruptura.

El 10 de marzo se exhibirá Hipnosis, de Ernst De Geer, centrada en una emprendedora que recurre a la hipnosis antes de una presentación clave y enfrenta consecuencias personales y profesionales. Los filmes se presentarán a las 12:00 horas.

La cartelera incluye también el documental Teaches of Peaches, de Philipp Fussenegger, programado para el 11 de marzo a las 14:00 horas, que revisa la trayectoria de la artista Merrill Nisker y su impacto en la escena electro-punk. El 12 de marzo a las 15:00 horas se proyectará Live a Little, de Fanny Ovesen, que retrata a una joven que intenta reconstruir lo ocurrido tras una noche de excesos durante un viaje por Europa.

El ciclo propone un espacio de exhibición que coloca en pantalla historias atravesadas por decisiones personales y condiciones sociales que inciden en la vida de las mujeres.