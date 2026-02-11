Cine bajo las estrellas se presenta en el marco del Día del Amor y la Amistad, una función especial de La La Land: ciudad de sueños, este jueves 12 de febrero a las 19:00 horas en el foro al aire libre del Museo Universitario (MUNI).

Dirigida por Damien Chazelle, La La Land narra la historia de Mía y Sebastián, una aspirante a actriz y un músico de jazz que intentan abrirse camino en Hollywood sin renunciar a sus proyectos personales. La película combina romance y musica para mostrar las tensiones entre el amor, la vocación artística y las decisiones que marcan el rumbo de una vida.

Desde su estreno, la película ha sido reconocida por su propuesta visual, su banda sonora y sus interpretaciones.