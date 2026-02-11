logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Cine bajo las estrellas

Por Estrella Govea

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Cine bajo las estrellas

Cine bajo las estrellas se presenta en el marco del Día del Amor y la Amistad, una función especial de La La Land: ciudad de sueños, este jueves 12 de febrero a las 19:00 horas en el foro al aire libre del Museo Universitario (MUNI).

Dirigida por Damien Chazelle, La La Land narra la historia de Mía y Sebastián, una aspirante a actriz y un músico de jazz que intentan abrirse camino en Hollywood sin renunciar a sus proyectos personales. La película combina romance y musica para mostrar las tensiones entre el amor, la vocación artística y las decisiones que marcan el rumbo de una vida.

Desde su estreno, la película ha sido reconocida por su propuesta visual, su banda sonora y sus interpretaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La botánica potosina y el origen de su estudio
La botánica potosina y el origen de su estudio

La botánica potosina y el origen de su estudio

SLP

Estrella Govea

Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico
Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico

Charla Entendiendo las mitologías del mundo clásico

SLP

Estrella Govea

EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT
EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT

EXPOSICIÓN URBAN, DE SONIA FÉLIX CHERIT

SLP

Estrella Govea

Geometrías de la ciudad contemporánea; en el Museo Federico Silva de Escultura Contemporánea

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

SLP

Estrella Govea