Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

La botánica potosina y el origen de su estudio

Por Estrella Govea

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
La botánica potosina y el origen de su estudio

La conferencia "El Instituto Científico y Literario y la botánica potosina", que impartió el Dr. Juan Antonio Reyes Agüero en el Museo de Sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se centró en el contexto natural del estado y en los personajes que sentaron las bases del conocimiento florístico regional entre los siglos XIX y XX.

Durante la exposición se explicó que la diversidad botánica de San Luis Potosí responde a su configuración geográfica y ambiental, que integra regiones tropicales y del altiplano.

Esta combinación ha dado lugar a 13 tipos de vegetación y a una riqueza florística estimada en más de 5 mil especies, entre ellas numerosas endémicas y raras, lo que colocó al territorio potosino como un punto de interés temprano para la exploración científica.

Reyes Agüero destacó la visita del botánico francés Jean-Louis Berlandier en 1827, considerada el inicio documentado de la exploración botánica en el estado. Su paso por San Luis Potosí dejó registros y recolectas que aún se conservan en herbarios de Europa y Estados Unidos, y marcó una etapa temprana de observación sistemática del entorno vegetal potosino.

Otro eje de la conferencia fue la enseñanza de la botánica dentro del Instituto Científico y Literario, donde esta disciplina formó parte de los planes de estudio desde sus primeros años. Se mencionó la labor de Gregorio Barrueta, profesor que combinó la docencia con la recolección de plantas y la formación de herbarios, además de su participación en exposiciones internacionales y su vínculo con botánicos de otros países.

Se destacó la figura de Isidro Palacios, alumno y posteriormente profesor del Instituto, cuya obra permitió consolidar el conocimiento botánico local. 

Su catálogo de plantas potosinas y su trabajo como docente, farmacéutico e investigador conectaron la exploración del siglo XIX con los estudios del siglo XX, dejando una base documental que sigue siendo referencia para la botánica en la región.

