La exposición Urban, de Sonia Félix Cherit, da cuenta del cuerpo de trabajo que sostiene fuera del muro y del espacio público, y se exhibe en el Museo Federico Silva de Escultura Contemporánea.

En esta serie, la artista traslada el lenguaje técnico y visual de sus murales a formatos transportables, sin perder el peso material ni la complejidad constructiva que caracteriza su práctica. Cada pieza conserva la lógica de obra pesada, pensada desde la resistencia y no desde la ligereza del objeto decorativo.

Sonia ha señalado que el paso al formato de bastidor y pedestal no responde a una intención de simplificar el proceso, sino a la necesidad de explorar otros tiempos y escalas de trabajo. La construcción de Urban implicó jornadas prolongadas de corte, armado y montaje, donde la artista trabaja directamente con estructuras metálicas, madera, cemento y piedra, sin intermediarios ni asistentes.

Otro aspecto que atraviesa la muestra es la relación directa con la arquitectura como experiencia vivida. La escultora explica que las formas abstractas no parten de edificios específicos, sino de memorias acumuladas de ciudades habitadas y recorridas. Las composiciones surgen de vistas aéreas, fachadas fragmentadas y estructuras comprimidas, donde lo urbano aparece como un sistema denso, a veces opresivo, pero también cargado de ritmo y repetición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La elección de títulos acompañados de abreviaturas y numeraciones, también forma parte del desplazamiento conceptual de la serie. La artista mencionó que este sistema funciona como un código técnico, cercano al lenguaje de planos, fórmulas y registros constructivos.

Urban incluye además piezas escultóricas en madera tallada y policromada con incrustaciones minerales, que amplían el diálogo entre bidimensionalidad y volumen.

Sonia comenta que estas formas surgen de su interés por las estelas antiguas y las arquitecturas primigenias, aunque reinterpretadas desde un lenguaje contemporáneo.

Las esculturas funcionan como cuerpos autónomos dentro de la exposición, pero mantienen coherencia con el resto de la serie. La ciudad, en esta serie, no se presenta como paisaje neutral, es una construcción simbólica hecha de capas, peso y permanencia.