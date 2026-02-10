logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

Por Estrella Govea

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) lanzó la convocatoria del 5° Concurso de Dibujo y Pintura Infantil, dirigido a niñas y niños que viven en la zona metropolitana de San Luis Potosí. 

La iniciativa invita a participar con obras que aborden el tema "Mi familia y quienes me cuidan", con el objetivo de reunir miradas infantiles sobre los vínculos cotidianos y las personas que acompañan su desarrollo.

La convocatoria está dirigida a participantes de entre 5 y 12 años, divididos en dos categorías por edad. Cada niña o niño deberá presentar una sola obra original e inédita, realizada con técnicas de dibujo o pintura de libre elección, sin el uso de collage, relieves o medios digitales. El tema propone representar a la familia y a las personas cuidadoras desde la experiencia personal de cada participante.

Las bases establecen que las obras deberán realizarse sobre cartulina o papel grueso con medidas de 45 por 60 centímetros, en formato horizontal o vertical. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MORRAS CHIDAS
MORRAS CHIDAS

MORRAS CHIDAS

SLP

Estrella Govea

Un proyecto colectivo que visibiliza la ilustración hecha por mujeres

Rogelio Zárate, el mexicano que mira el presente indígena con IA y "artesanía rebelde"
Rogelio Zárate, el mexicano que mira el presente indígena con IA y "artesanía rebelde"

Rogelio Zárate, el mexicano que mira el presente indígena con IA y "artesanía rebelde"

SLP

EFE

Rogelio Zárate expone su obra 'Huaraches, solo hazlo' como resistencia a la apropiación cultural. Descubre más sobre su arte zapoteca.

Concurso Infantil Literario del IPBA
Concurso Infantil Literario del IPBA

Concurso Infantil Literario del IPBA

SLP

Estrella Govea

El hijo de su padre, en Cineteca Alameda
El hijo de su padre, en Cineteca Alameda

El hijo de su padre, en Cineteca Alameda

SLP

Estrella Govea