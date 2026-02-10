El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) lanzó la convocatoria del 5° Concurso de Dibujo y Pintura Infantil, dirigido a niñas y niños que viven en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La iniciativa invita a participar con obras que aborden el tema "Mi familia y quienes me cuidan", con el objetivo de reunir miradas infantiles sobre los vínculos cotidianos y las personas que acompañan su desarrollo.

La convocatoria está dirigida a participantes de entre 5 y 12 años, divididos en dos categorías por edad. Cada niña o niño deberá presentar una sola obra original e inédita, realizada con técnicas de dibujo o pintura de libre elección, sin el uso de collage, relieves o medios digitales. El tema propone representar a la familia y a las personas cuidadoras desde la experiencia personal de cada participante.

Las bases establecen que las obras deberán realizarse sobre cartulina o papel grueso con medidas de 45 por 60 centímetros, en formato horizontal o vertical.

