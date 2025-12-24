Clawstorela toma Plaza de Armas

Durante la temporada decembrina, el colectivo Saltinbanquis Show presenta Clawstorela en Plaza de Armas, una propuesta de arte callejero que retoma la estructura de la pastorela desde el lenguaje del clown. La obra se ofrece en funciones abiertas al público, sin horario fijo, generalmente por las tardes, como parte de la actividad escénica que ocupa el espacio público durante estas fechas.

La puesta en escena narra la historia de una angelita que desea anunciar el nacimiento del Niño Dios, papel que le es negado por otros ángeles. Desde el inicio, el personaje establece diálogo con el público y expone su inconformidad, lo que marca el tono participativo de la obra y define su desarrollo a partir de la interacción directa con las personas asistentes.

El conflicto se presenta con la aparición del chamuco, encargado de impedir el anuncio, aunque su carácter se aleja del antagonista tradicional. Este personaje muestra cansancio, hambre y desinterés por su encargo, lo que introduce situaciones de humor y permite que la historia avance a través de juegos escénicos, adivinanzas y dinámicas colectivas.

A lo largo de la obra se abordan temas como la exclusión, el trabajo por obligación, la renuncia a la violencia y la solidaridad. El relato incorpora recursos como el teatro físico, la pantomima, el títere de gran formato y una lucha de box que divide simbólicamente al público, reforzando el carácter lúdico y participativo del montaje.

El desenlace conduce al nacimiento del Niño Dios mediante la integración de personas del público, quienes representan a los Reyes Magos, y culmina con cantos de villancicos y convivencia colectiva. Clawstorela se desarrolla con solo dos actores en escena y adapta la tradición de la pastorela al formato del teatro callejero, manteniendo su vínculo con la celebración navideña en el espacio público.