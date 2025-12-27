COLORES Y EXPRESIÓN

La Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito alberga la exposición colectiva del Grupo de Pintura Infantil, una muestra que reúne los trabajos realizados por niñas y niños que participan en el taller permanente de este espacio comunitario. La exhibición corresponde al cierre de actividades del año y presenta los resultados del proceso creativo desarrollado a lo largo de varios meses.

El grupo trabaja bajo la guía del docente Alan Castro, quien desde hace cuatro años acompaña la formación artística de las y los integrantes. Aproximadamente la mitad del grupo ha permanecido desde sus primeras etapas, mientras que el resto se ha integrado de forma gradual. Ninguno de los participantes supera los 12 o 13 años, lo que da a la muestra un carácter claramente infantil y formativo.

Una parte significativa del grupo está integrada por niñas y niños con capacidades diferentes, entre ellos participantes con síndrome de Down y otras condiciones. El taller se plantea como un espacio de exploración y expresión, donde el uso del color y la pintura permite fortalecer habilidades motrices, estimular la creatividad y favorecer la comunicación personal a través del arte.

La exposición no parte de un tema específico. Se trata de una muestra de fin de año que reúne piezas realizadas con distintas técnicas pictóricas, trabajadas durante el taller como ejercicios de experimentación y aprendizaje. Cada obra refleja el proceso individual de las y los niños, así como la diversidad de miradas y formas de expresión que conviven dentro del grupo.

Esta es la quinta exposición que el taller presenta en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, continuando como una práctica constante que visibiliza el trabajo artístico infantil y la importancia de generar espacios culturales incluyentes desde edades tempranas, donde el arte funciona como herramienta de desarrollo y encuentro comunitario.