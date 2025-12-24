EL PONCHE EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA: HISTORIA Y COSTUMBRE

Durante la temporada navideña, el ponche de frutas ocupa un lugar central en posadas y reuniones familiares en México, donde se consume principalmente entre noviembre y enero. Su preparación y consumo acompañan los nueve días previos a la Navidad y se asocian con la convivencia colectiva propia de estas celebraciones.

El origen del ponche se remonta a la India, donde existía una bebida llamada pãc, término que significa "cinco" y hacía referencia a sus ingredientes iniciales: alcohol, agua, azúcar, limón y té. Con el paso del tiempo, la palabra derivó al inglés punch, y desde Europa la bebida se difundió hacia América a través de rutas comerciales y procesos de colonización.

Al llegar a México, el ponche adoptó ingredientes locales y se integró a las costumbres novohispanas. Las culturas indígenas incorporaron frutas de temporada como guayaba, tejocote, tamarindo y caña de azúcar, lo que dio lugar a una receta adaptada al clima, la disponibilidad agrícola y los hábitos alimentarios del país.

La forma de consumo del ponche mantiene rasgos constantes en distintas regiones: se sirve caliente, en jarrones de barro y con una porción visible de frutas. En algunas zonas se le añade el llamado "piquete", que consiste en una pequeña cantidad de bebidas alcohólicas como tequila, ron, brandy, mezcal o charanda, según la tradición local.

Actualmente, el ponche se reconoce como una bebida representativa de las celebraciones navideñas en México y en otros países. Existen más de cien variantes en el mundo, aunque en el país persiste una base común que incluye tejocote, guayaba, manzana, caña, piloncillo y jamaica, elementos que mantienen vigente una costumbre compartida generación tras generación.