Krampus, la bestia navideña que castigaba a los traviesos

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el mes de diciembre, la figura de Krampus reaparece en relatos, festividades y representaciones culturales como el reverso inquietante de la Navidad.

A diferencia de los personajes amables que dominan esta época, Krampus es descrito como una criatura temible, con apariencia demoníaca y rasgos animales.Su imagen incluye cuernos prominentes, abundante pelaje oscuro, colmillos afilados y una lengua alargada.

En la tradición, porta cadenas, cascabeles y varas de abedul, instrumentos con los que castigaba a los niños que se consideraban desobedientes.

Este personaje no solo amenazaba con azotes. En algunas versiones del relato, Krampus secuestraba a los niños "malos" y los llevaba a su guarida en el inframundo, reforzando el miedo como mecanismo de control del comportamiento infantil. Lejos de ser una invención reciente, la leyenda forma parte de una tradición navideña centenaria en varias regiones de Europa central.

En zonas de Alemania y Austria, Krampus se consolidó como la contraparte amenazante de San Nicolás. Otras regiones europeas desarrollaron figuras similares, como Belsnickel y Knecht Ruprecht en áreas germánicas, así como Hans Trapp y Père Fouettard en Francia.

Todas estas representaciones compartían un mismo objetivo: advertir sobre las consecuencias del mal comportamiento.

El nombre Krampus proviene del término alemán krampen, que puede traducirse como garra. Diversos estudios lo vinculan con antiguas creencias paganas y con la mitología nórdica, donde se le considera hijo de Hel, entidad asociada al mundo de los muertos. Además, la criatura presenta similitudes con seres de la mitología griega, como los sátiros y faunos, lo que evidencia una mezcla de tradiciones precristianas adaptadas al contexto navideño.

Según el folclore, Krampus aparece la noche del 5 de diciembre, conocida como Krampusnacht (Noche de Krampus). En esa fecha, la criatura recorre los pueblos para castigar simbólicamente a los niños traviesos. Al día siguiente, el 6 de diciembre, se celebra el Nikolaustag (Día de San Nicolás). Es entonces cuando los niños revisan el zapato o la bota que dejaron fuera de casa para descubrir si recibieron dulces como recompensa o una vara como señal de reprimenda.

En la actualidad, esta tradición ha evolucionado hacia manifestaciones más festivas. En países como Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa, se realizan desfiles conocidos como Krampuslauf, donde personas disfrazadas de Krampus recorren las calles.

Aunque hoy se viven como eventos culturales y turísticos, conservan el simbolismo del miedo y la transgresión que dio origen a la leyenda.