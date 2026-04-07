logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Fotogalería

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Concierto del alumnado Inspiratio

Por Estrella Govea

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Concierto del alumnado Inspiratio

La Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala presentará el concierto del alumnado y docentes de Inspiratio Academia de Música este martes 7 de abril a las 18:00 horas. La actividad forma parte de una serie de tres conciertos distintos en los que participan estudiantes y profesores de la academia.

El programa contempla presentaciones solistas de instrumentos como violín, violonchelo, piano, guitarra, flauta, batería, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y canto. A la par, el concierto integra ensambles de violines, grupos de guitarras y un coro conformado por el propio alumnado.

La propuesta escénica se conforma de la participación conjunta entre estudiantes y docentes, lo que permite mostrar distintos niveles de formación dentro de un mismo espacio. Cada concierto presenta repertorios diferentes, lo que amplía la diversidad de piezas y formatos interpretativos.

Inspiratio Academia de Música inició actividades en enero de 2022 con un modelo abierto a personas de distintas edades, desde la infancia hasta adultos mayores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El proyecto reúne a docentes con trayectoria en la enseñanza musical, así como a profesores jóvenes formados en San Luis Potosí.

Dentro de su esquema formativo, la academia integra clases de instrumento con materias como solfeo, práctica coral y piano complementario. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MATERNIDAD, FE E IDENTIDAD
MATERNIDAD, FE E IDENTIDAD

MATERNIDAD, FE E IDENTIDAD

SLP

Estrella Govea

EL MURAL ESPINA MATERNA DE MAKO TORRES ABRE UN DIÁLOGO ENTRE LO SAGRADO Y LO ANCESTRAL

Domingo de Resurrección 2026: ¿de qué manera se celebra la Pascua?
Domingo de Resurrección 2026: ¿de qué manera se celebra la Pascua?

Domingo de Resurrección 2026: ¿de qué manera se celebra la Pascua?

SLP

El Universal

La comunidad religiosa en México celebra el Domingo de Resurrección, que simboliza la resurrección de Jesucristo y la renovación espiritual.

Curso "Fotografiando la danza"
Curso "Fotografiando la danza"

Curso "Fotografiando la danza"

SLP

Estrella Govea

Sanctus et profanus, de Roberto Cortázar
Sanctus et profanus, de Roberto Cortázar

Sanctus et profanus, de Roberto Cortázar

SLP

Estrella Govea