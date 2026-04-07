Concierto del alumnado Inspiratio

La Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala presentará el concierto del alumnado y docentes de Inspiratio Academia de Música este martes 7 de abril a las 18:00 horas. La actividad forma parte de una serie de tres conciertos distintos en los que participan estudiantes y profesores de la academia.

El programa contempla presentaciones solistas de instrumentos como violín, violonchelo, piano, guitarra, flauta, batería, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y canto. A la par, el concierto integra ensambles de violines, grupos de guitarras y un coro conformado por el propio alumnado.

La propuesta escénica se conforma de la participación conjunta entre estudiantes y docentes, lo que permite mostrar distintos niveles de formación dentro de un mismo espacio. Cada concierto presenta repertorios diferentes, lo que amplía la diversidad de piezas y formatos interpretativos.

Inspiratio Academia de Música inició actividades en enero de 2022 con un modelo abierto a personas de distintas edades, desde la infancia hasta adultos mayores.

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El proyecto reúne a docentes con trayectoria en la enseñanza musical, así como a profesores jóvenes formados en San Luis Potosí.

Dentro de su esquema formativo, la academia integra clases de instrumento con materias como solfeo, práctica coral y piano complementario.