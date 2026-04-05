Domingo de Resurrección 2026: ¿de qué manera se celebra la Pascua?

CIUDAD DE

, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Este domingo 5 de abril, la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

está celebrando el último día de la, el, también conocido como Domingo de Pascua.Es lamás importante de la comunidad creyente, pues este día se conmemora laalde ser crucificado, cumpliendo el mandato divino de Dios y probando que era elEste día representa ely el pecado, la victoria divina, la esperanza de lay el fundamento de la. Simboliza también laespiritual y la nueva vida.-----¿Cómo se celebra la Pascua?Elrompe con el tono de duelo de los días anteriores de la Semana Santa y se convierte en una. Este es el momento que le da sentido a todo lo ocurrido en los días pasados. La crucifixión ya no es el final y se vuelve solo un paso más dentro de laEn, para celebrar la Pascua se enciende elque representa a Cristo resucitado, luz del mundo y vencedor del pecado y de la muerte. También se hacen, procesiones y/o reuniones familiares, usualmente con comida típica de la región.Ense celebra con la popularde Pascua en jardines o parques, así como pintando huevos a mano. En las iglesias también se hacen, con lecturas y cantos alusivos a la ocasión.En, las celebraciones combinande Semana Santa con elementos primaverales, destacando por la búsqueda de chocolates en forma de conejos y huevos, y conDe acuerdo con el medio alemán,, en Alemania también se decora un árbol con cáscaras de huevos pintadas, formando el famoso "", una costumbre relacionada con lay la exuberancia de la primavera. Asimismo, en otras naciones como Polonia y República Checa, se hacen "guerras" de agua con cubetas y pistolas de juguete para atraer salud yEn muchas de estas regiones eltambién tiene una importante presencia, pues se relaciona con la, la primavera, la nueva vida y la