El concierto Navidad Rock, a cargo del músico potosino Beto Lobo, forma parte de las actividades que cierran el programa navideño en el Centro Histórico de San Luis Potosí. La presentación se realizará este martes 6 de enero a las 20:00 horas en la Plaza de los Fundadores.

La propuesta musical plantea una relectura de 17 villancicos tradicionales a partir de arreglos originales en clave de rock y metal sinfónico. El repertorio fue trabajado junto con el proyecto Carax Music Project y busca llevar piezas asociadas a la temporada decembrina hacia un lenguaje sonoro distinto, con guitarras eléctricas, elementos orquestales y una estructura cercana al rock contemporáneo.

Beto Lobo se presenta como compositor, multiinstrumentista, productor y cantante, con una trayectoria que abarca géneros como balada, pop, rock, country, blues y folk. En esta ocasión, el concierto se centra en un concepto específico que articula su experiencia musical con una exploración estilística enfocada en la reinterpretación de temas conocidos desde una perspectiva personal.