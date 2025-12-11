logo pulso
Corona de Adviento 2025: Encendida tercera vela en domingo de Gaudete

El domingo 14 de diciembre se enciende la tercera vela de la Corona de Adviento 2025, marcando el domingo de Gaudete y la proximidad a la Navidad.

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 04:11 p.m.
Corona de Adviento 2025: Encendida tercera vela en domingo de Gaudete

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- La Corona de Adviento es uno de los símbolos más entrañables y significativos de la temporada navideña.

Su origen se remonta a Europa, donde fue utilizada por primera vez en 1839, y desde entonces ha sido adoptada en varias culturas como un elemento central de la preparación espiritual para la Navidad.

La tradición consiste en encender una vela en cada uno de los cuatro domingos previos al 25 de diciembre, como una manera de contar los días que nos separan del nacimiento de Jesús.

El próximo domingo 14 de diciembre corresponde al encendido de la tercera vela de la Corona de Adviento, un momento particularmente especial en el recorrido hacia la Navidad.

La vela rosa de este día marca una diferencia con las otras velas, que suelen ser moradas. La fecha es conocida como el domingo de Gaudete, un término latino que significa "alegría".

Cada vela de la Corona de Adviento tiene un simbolismo único. El color rosa de la tercera vela es un recordatorio de la alegría que nos trae la proximidad del nacimiento de Cristo.

En cuanto a la estructura de la Corona de Adviento, esta suele estar formada por un círculo de ramas verdes que simbolizan la eternidad de la fe y el amor incondicional de Dios.

A menudo se adorna con elementos naturales como piñas de pino, flores de nochebuena, listones rojos y esferas rojas, lo que aporta un toque festivo y cálido a este ritual. Además, no es raro encontrar esferas rojas entre los adornos, que representan el fruto del Edén y la vida nueva que trae consigo el nacimiento de Jesús.

