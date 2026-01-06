Curso figuras femeninas de Asia

El curso Asia en femenino: memoria y literatura de mujeres en China, India, Corea del Sur y Japón se impartirá como parte de la oferta académica de primavera del Centro Universitario de las Artes (CUART) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a cargo de Greta Alvarado Lugo, doctora en Estudios Antropológicos y especialista en estudios de Asia.

El programa propone un recorrido por la historia y la literatura asiática desde la experiencia de mujeres que han influido en procesos sociales, políticos y culturales en distintos momentos históricos.

Alvarado Lugo tiene trayectoria académica centrada en investigación histórica, diásporas y culturas asiáticas. A lo largo del curso, la docente presentará contextos históricos clave y acompañará el análisis de obras literarias escritas por autoras de China, India, Corea del Sur y Japón, con énfasis en sus aportes y en las problemáticas que abordan.

El plan de estudios está organizado en 16 sesiones temáticas que combinan historia, literatura y análisis cultural. Se revisan figuras como la emperatriz Wu Zetian, Qiu Jin, Rani Lakshmi Bai, Shin Saimdang y Raicho Hiratsuka, junto con autoras contemporáneas como Maxine Hong Kingston, Han Kang, Cho Nam-Joo, Rupi Kaur, Chitra Banerjee y Mitsuyo Kakuta. Las lecturas permiten identificar vínculos entre género, identidad, migración, memoria y escritura.

